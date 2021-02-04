Путин сделал важное заявление для дальневосточников

Владимир Путин отметил, что правительство постоянно держит в фокусе внимания вопрос льгот на авиаперевозки для жителей Дальнего Востока.
«Вы знаете, что у нас были раньше приняты решения по определенным возрастным категориям, по определенным городам. Будем работать над расширением. Уверяю вас, мы это не упустим, будем дальше двигаться по этому направлению», — заверил он.
Причем, по мнению главы государства, это вопрос не просто экономический. «Это вопрос не только экономического характера, но и вопрос объединения страны, возможность передвигаться людям, живущим на Дальнем Востоке. Будем дальше думать на тему о том, как обеспечить эту связанность огромной нашей территории», — сказал он.
Кроме того, как считает Путин, самое простое решение — в увеличении субсидирования этих перевозок.