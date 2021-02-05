Владивосток возглавил список городов ДФО по стоимости вторички

Несмотря на длительные новогодние каникулы, продавцы продолжили ценовую политику 2020 года, хотя традиционно во время январских праздников стоимость стагнирует на фоне снижения спроса в самом начале года. Для сравнения: в январе 2020-го по сравнению с декабрем 2019-го средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке выросла всего на 0,3 против 1,5% в январе 2021 года.