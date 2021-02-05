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Владивосток возглавил список городов ДФО по стоимости вторички

5 февраля 2021, 00:41
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
В столице ДФО подорожало жилье
Средняя стоимость вторичного квадрата, несмотря на длительные новогодние каникулы, увеличилась на 1,5% — до 70 тыс. рублей. В годовом выражении прирост средней стоимости составил 14%. Аналитики Циан подвели итоги января 2021 года на вторичном рынке недвижимости.

По подсчетам Циан, средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке РФ составила в январе 2021 года в целом по РФ 70 тыс. рублей. По сравнению с декабрем 2020-го цена увеличилась на 1,5% (с 68,9 тыс. рублей). В годовой динамике рост составил 14% (с 61,4 тыс. рублей).

Несмотря на длительные новогодние каникулы, продавцы продолжили ценовую политику 2020 года, хотя традиционно во время январских праздников стоимость стагнирует на фоне снижения спроса в самом начале года. Для сравнения: в январе 2020-го по сравнению с декабрем 2019-го средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке выросла всего на 0,3 против 1,5% в январе 2021 года.

Средний бюджет предложения вторичного рынка в целом по РФ (города с населением от 100 тыс. человек) составляет сегодня 4,14 млн рублей при площади 58,7 кв. м. За месяц бюджет вырос на 40 тыс. рублей (+1%), с начала 2020 года — на 630 тыс. рублей (+17,9%). Средняя площадь за год также показала рост на 2,7 кв. м (4,8%).

Во Владивостоке цена квадрата на вторичном рынке жилья в январе 2021 года ожидаемо оказалась самой высокой
Фото: ЦИАН

В разрезе федеральных округов самая дорогая недвижимость на вторичном рынке в Центральном (+1,8% за месяц) и Дальневосточном ФО (+1,4% за месяц).

Так, средняя стоимость квадратного метра в ДФО в январе 2020 года фиксировалась на уровне 76,3 тыс. руб., то в январе 2021 года эта цифра составила 87,4 тыс. руб., что в годовом выражении — 14,5%. Если сравнить показатели января 2021 года с декабрем 2020-го, то динамика составит 1,4% — в последнем месяце пандемийного года средняя цена квадрата была на уровне 86,2 тыс. руб.

Что касается столицы Дальнего Востока, то во Владивостоке цена квадрата на вторичном рынке жилья в январе 2021 года ожидаемо оказалась самой высокой — 137,2 тыс. руб. За год цена выросла на 12,2%, за месяц — на 0,4%.

Следом идут Южно-Сахалинск и Хабаровск — 120,8 и 98 тыс. руб. соответственно. При этом в Южном динамика за год составила 10,6%, в то время как Хабаровск в этом смысле обогнал Владивосток — 16,8%.

В рейтинг ДФО также попал еще один приморский город — Находка. Пусть цены на квадрат вторички здесь не сравнятся с владивостокскими (66,2 тыс. руб.), однако годовой рост стоимости квадрата оказался на уровне — 10,7%, причем динамика цен только за месяц составила 0,8%.

Мария ПУШКАРЕВА.

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