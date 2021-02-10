Ключевые события недели в Приморье — бешеные и улетные

Свора крупных псов напала на женщину прямо у подъезда жилого дома в Уссурийске. Жуткое происшествие попало в объектив камер видеонаблюдения. Всё могло бы закончиться трагически, если бы страшную картину не увидела девушка-водитель припаркованного неподалёку автомобиля. Не теряя ни секунды, она схватила щётку для чистки машины и в одиночку бросилась на стаю. Звери оставили женщину в покое и разбежались. Позже в соцсетях сообщили, что эти же собаки погрызли машины местных жителей, а также напали на ребёнка и трёх кошек.