Ключевые события недели в Приморье — бешеные и улетные

Свора крупных псов напала на женщину прямо у подъезда жилого дома в Уссурийске. Жуткое происшествие попало в объектив камер видеонаблюдения. Всё могло бы закончиться трагически, если бы страшную картину не увидела девушка-водитель припаркованного неподалёку автомобиля. Не теряя ни секунды, она схватила щётку для чистки машины и в одиночку бросилась на стаю. Звери оставили женщину в покое и разбежались. Позже в соцсетях сообщили, что эти же собаки погрызли машины местных жителей, а также напали на ребёнка и трёх кошек.
После резонансных сообщений власти отреагировали на многочисленные жалобы местных жителей. Ситуация с псами взята на особый контроль. Безнадзорных животных обещают отловить.
В Артёме пьяный 33-летний мужчина угнал пассажирский автобус Hyundai County, чтобы на нём доехать до Уссурийска. Угонщик пытался уйти от погони, тараня полицейские машины. В итоге сотрудники ведомства начали стрелять по колесам машины — тогда угонщик съехал в кювет, где его задержали полицейские.
Возбуждено уголовное дело. Идёт разбирательство. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.
Этим происшествием заинтересовались даже в Следственном комитете РФ. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления в Приморье доложить ему лично об обстоятельствах противоправного действия.
В среду, 3 февраля, самолёт Владивосток — Москва экстренно приземлился в Нижневартовске. Посадить борт внепланово пришлось из-за недомогания одной из пассажирок рейса. Позже стало известно, что женщине помог врач хоккейной команды «Алмаз» Евгений Поморов, по счастливой случайности летевший этим же рейсом. А ещё спустя день выяснилось, что первую помощь женщине ещё во время полёта оказали несколько человек, в том числе доктор приморской молодёжной хоккейной команды «Тайфун» Константин Мацуцын. Он рассказал подробности спасения пассажирки.
«До того, как женщина начала терять сознание, нам удалось её расспросить — оказалось, что недавно ей поставили диагноз „бронхиальная астма“. Возможно, её не научили правильно пользоваться бронхолитиками, поэтому из-за неправильного использования препарата у неё случилась передозировка. Из-за этого упало давление, она начала терять сознание», — вспомнил врач.
Другой «улётный» случай оказался скорее курьёзным — в аэропорту Сочи наряд полиции задержал жителя Владивостока, который незаконно проник на территорию и выбежал на взлётно-посадочную полосу. Как рассказывают очевидцы, приморцу не удалось долго побегать по взлётной полосе, служба безопасности оперативно повязала парня. А вот жителей Сочи приморец изрядно насмешил.
Суббота, 6 февраля, оказалась «урожайной» на отставки. Утром стало известно, что прокурор края покидает свой пост.
По информации источника, соответствующий указ подписан президентом России.
Исполнять обязанности прокурора региона скорее всего в ближайшее время будет его первый заместитель Роман Пантеелев, уроженец Камчатского края. Должность первого зампрокурора Приморья он занимает с 29 октября 2020 года.
Николай Пилипчук — истинный дальневосточник. Он родился в Комсомольске-на-Амуре 12 ноября 1959 года. После получения высшего образования пришёл стажёром в прокуратуру Комсомольска, где и началось его восхождение по карьерной лестнице. С 2007 года Пилипчук являлся первым зампрокурора Хабаровского края. В начале 2009 года Николай Леонтьевич переехал в Приамурье, а в 2016 году он возглавил прокуратуру в Якутии.
Прошлый руководитель приморской прокуратуры Сергей Бессчасный был освобождён от должности в конце августа 2018 года.
О второй отставке стало известно после 14 часов субботы, 6 февраля. Один из замов главы Владивостока принял решение покинуть свой пост. Кресло в администрации краевого центра оставляет Константин Стоценко. Вице-мэр проработал в своей должности совсем недолго, с середины 2020 года.
В ведении Константина Стоценко было множество направлений. В частности, он осуществлял общее руководство
управлением муниципальной службы и кадров; управлением делопроизводства; управлением международных отношений: управлением по работе с обращениями граждан; отделом секретариата администрации; секретариатом главы города.
Кроме того, в его полномочия входило оперативное руководство управлением по защите государственной тайны.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому приобрести субсидируемые государством авиабилеты теперь могут все жители Дальнего Востока, а не только льготные категории граждан.
«Отныне пассажиры всех категорий (а не только льготники), зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством», — сообщает пресс-служба правительства.
Дальневосточникам теперь доступны льготные авиаперелеты по 21 направлению. Это, в частности, маршруты в российскую столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска.
Ранее премьер заявил о выделении дополнительных пяти миллиардов рублей на субсидирование авиаперелётов на Дальнем Востоке. Предположительно, приобрести льготные билеты смогут около 450 тысяч человек.
На этой неделе после плановой модернизации оборудования наконец-то запустили хабаровский нефтеперерабатывающий завод. Правительство края сообщает, что уже 10–12 февраля бензин в необходимом объёме появится в Приморье.
Как рассказал генеральный директор НПЗ Игорь Быстров, с момента запуска предприятие отгрузило более полутора тысяч тонн топлива и готово к полному обеспечению региона. Сейчас завод работает в сверхнормативном режиме. Кроме того, для обеспечения бесперебойного поступления топлива на АЗС организован специальный «зелёный коридор», по которому нефтепродукты доставляют по железной дороге.
Стоит отметить, что в результате сложившегося в регионе дефицита некоторые АЗС начали завышать цены на топливо, а водители вынуждены стоять в очередях, чтобы заправиться.
Юлия БЕРЕГОВАЯ, Анна САТИМОВА.