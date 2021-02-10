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Новый авиаперевозчик запускает регулярные рейсы из Владивостока в Москву, Питер и Сочи

10 февраля 2021, 11:38
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
По данным направлениям предоставляются субсидированные авиабилеты
Летняя маршрутная программа авиакомпании Nordwind дополняется прямыми регулярными рейсами на Дальний Восток. Nordwind собирается запустить рейсы из Владивостока и Хабаровска в Москву и Сочи, сообщает «Золотой Рог». Кроме того, в расписании появится рейс из Владивостока в Санкт-Петербург.

По данным направлениям предоставляются субсидированные авиабилеты.

Как сообщается, рейсы Владивосток — Москва и в обратном направлении начнут выполняться с 31 мая, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути — 8 ч. 35 мин. Рейсы Владивосток ↔ Санкт-Петербург — с 1 июня, по вторникам и субботам, время полета будет составлять 8 ч. 45 мин, из Владивостока в Сочи и обратно можно будет улететь с 31 мая, по понедельникам и четвергам. В пути пассажиры проведут 9 ч. 45 мин.

Кроме того, с 24 апреля компания запускает рейсы из Хабаровска в те же города плюс Краснодар.

Так, рейсы из Хабаровска в Москву планируются с 24 апреля, ежедневно (кроме четверга), в Сочи — с 27 апреля, по вторникам и пятницам, в Питер и Краснодар — с 26 апреля, по понедельникам и четвергам.

Досье «Золотого Рога»

Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту и имеет одну из самых развитых маршрутных сетей регулярных полетов по стране. Благодаря гибкой стоимости на авиабилеты, удобному расписанию рейсов и бонусам программы лояльности, перелёт с Nordwind станет успешным началом путешествия как для деловых пассажиров, так и для желающих насладиться запланированным отпуском.

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