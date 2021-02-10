Новый авиаперевозчик запускает регулярные рейсы из Владивостока в Москву, Питер и Сочи

Как сообщается, рейсы Владивосток — Москва и в обратном направлении начнут выполняться с 31 мая, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути — 8 ч. 35 мин. Рейсы Владивосток ↔ Санкт-Петербург — с 1 июня, по вторникам и субботам, время полета будет составлять 8 ч. 45 мин, из Владивостока в Сочи и обратно можно будет улететь с 31 мая, по понедельникам и четвергам. В пути пассажиры проведут 9 ч. 45 мин.