«Материнский капитал»: Приморских женщин научат заколачивать деньги

«Проект помог мне осознать слабые и сильные стороны моей идеи. Но, самое главное, он дал мне заряд положительной энергии и много новых направлений для моего дела. Проект „Мама-предприниматель“ — это то, что нужно мамам, планирующим создать свой бизнес. Это отличная опора и поддержка! Благодаря полезной информации и новым навыкам мне было значительно легче выйти на старт. Я обрела уверенность в том, что все получится. Когда начинаешь свое дело, не нужно бояться. Отбросьте свой страх и смело реализуйте свои идеи. Все в наших руках!» — обратилась к будущим участницам проекта основатель «Азбуки речи» Ольга Максютова.