В Дальневосточном филиале «Ростелекома» назначен новый руководитель

До 1999 года работал в Государственной налоговой инспекции, затем на Владивостокской междугородной телефонной станции ОАО «Электросвязь» Приморского края. С 2002 года — главный бухгалтер ОАО «Дальсвязь», а с февраля 2006 — главный бухгалтер ОАО «ЦентрТелеком». С апреля 2011 года — заместитель директора — директор по экономике и финансам макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».