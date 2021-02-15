zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Дальневосточном филиале «Ростелекома» назначен новый руководитель

15 февраля 2021, 03:37
Фото: Ростелеком
Свою карьеру в компании он начинал в «Электросвязи» и «Дальсвязи»
С 15 февраля 2021 года вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» назначен Андрей Карташов. Ранее он занимал должность директора объединенного филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях.

В новой должности Андрей Карташов продолжит цифровизацию Дальневосточного региона и укрепление лидерских позиций телекоммуникационного оператора на территории ДФО.

Карташов Андрей Дмитриевич родился 28 января 1974 года. В 1995 году закончил Дальневосточный коммерческий институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 1997 — Дальневосточный государственный университет по специальности «Финансы и кредит». В 2008 году получил диплом Московского международного университета по специальности «Мастер делового администрирования».

До 1999 года работал в Государственной налоговой инспекции, затем на Владивостокской междугородной телефонной станции ОАО «Электросвязь» Приморского края. С 2002 года — главный бухгалтер ОАО «Дальсвязь», а с февраля 2006 — главный бухгалтер ОАО «ЦентрТелеком». С апреля 2011 года — заместитель директора — директор по экономике и финансам макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».

С ноября 2014 года возглавлял Тульский филиал ПАО «Ростелеком» и с июня 2018 также руководил Рязанским филиалом. С января 2020 года — директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях.

Под руководством Андрея Карташова на территории Тульской и Рязанской областей реализованы крупные инвестиционные проекты, направленные на развитие телекоммуникационной инфраструктуры.

Материалы по теме
«Ростелеком» провел оптоволокно еще в три населенных пункта Приморья«Ростелеком» приглашает в цифровое будущееКиномарафон — то, что нужно в День всех влюбленных
#Новости#Дальний Восток#Работа#Услуги#Телекоммуникации#Кадры#Цифровизация#Приморье#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56