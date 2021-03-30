Законные решения

Если более точно и подробно, то теперь предвыборная агитация, которую будут размещать политики и партии в соцсетях и на иных онлайн-площадках, должна отслеживаться. И при выявлении нарушений правил ведения кампании последуют определенные меры воздействия: жалоба в Роскомнадзор, который будет реагировать в соответствии со своим регламентом работы.