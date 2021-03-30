Законные решения

На очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края в повестку работы было включено 37 вопросов, что немного для приморских парламентариев. Обычно народные избранники изучают и выносят решения по 40-50 вопросам. В марте депутаты утвердили Интернет как площадку для размещения агитации, заслушали доклад главы УМВД края и внесли корректировки в список объектов для приватизации.
Мартовское заседание обошлось без уже привычных корректировок бюджета. Большая часть повестки была ориентирована на то, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.
Первые вопросы — о перераспределении полномочий по предоставлению участков из неразграниченных селькохозяйственных земель и об изменениях в закон «О Лесозаводском городском округе» — прений не вызвали. Народные избранники единодушно голосовали за.
А вот вопрос о приватизации участка земли, на котором находился детский лагерь, привел к первым дебатам. Суть вопроса такова.
Традиционно правительство края проводит, скажем так, инвентаризацию своего имущества. То есть того, которое находится на балансе краевого бюджета, но в силу разных причин его использование невозможно. И вот на эти объекты коммерческим структурам дается право приватизации для дальнейшего использования.
На мартовском заседании правительство предложило для приватизации два нежилых здания, расположенных в Уссурийске по адресу: ул. Штабского, 12. И краевое имущество, расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Опорная, 12, где находится 12 строений. Последние объекты планируется использовать для жилищного строительства.
«Общая стоимость краевого имущества будет определена в соответствии с отчетами об оценке рыночной стоимости приватизируемого имущества, на основании Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», — говорится в представлении вопроса.
Депутатов заинтересовало, что ранее находилось на улице Опорной. Это участок в Садгороде, то есть территория, предназначенная для рекреационных целей. Ответить смог президент ВГУЭС и парламентарий всех созывов Геннадий Лазарев.
«Это бывший пионерский лагерь 178-го завода, от лагеря ничего не осталось. Нам передавали эти объекты для интерната одаренных детей. У нас не хватило ресурсов, чтобы его отстроить. Надо дать право, чтобы там было построено несколько жилых зданий», — сообщил коллегам Геннадий Лазарев.
Большинством голосов депутаты Законодательного Собрания предложение правительства поддержали.
Второй сложный вопрос — внесение поправок в Избирательный Кодекс Приморского края. С инициативой изменить региональное законодательство выступила краевая избирательная комиссия.
«Мы обратилась с законодательной инициативой, которая обусловлена тем, что в отдельные законодательные акты Российской Федерации внесены изменения. Цель поправок — привести в соответствие. Основной мотив — определение телекоммуникационных сетей как площадки для размещения и предотвращение распространения противоправной агитации в телекоммуникационной сети Интернет», — сообщила председатель краевой избирательной комиссии Татьяна Гладких.
Если более точно и подробно, то теперь предвыборная агитация, которую будут размещать политики и партии в соцсетях и на иных онлайн-площадках, должна отслеживаться. И при выявлении нарушений правил ведения кампании последуют определенные меры воздействия: жалоба в Роскомнадзор, который будет реагировать в соответствии со своим регламентом работы.
Аргумент «за» предложенные инициативы: Интернет последнее время намного более популярная и активная площадка, нежели традиционные СМИ.
Мартовское заседание, несмотря на небольшое количество вопросов, получилось длительным по времени — с отчетами выступили начальник УМВД по Приморскому краю Олег Стефанков, который рассказал о работе полиции за 2020 год, и председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края Юрий Высоцкий.
Главный правоохранитель края обозначил основные тенденции: снизилось количество преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, стало больше экономических и IT-преступлений, число мероприятий протестного характера в Приморье в 2020 году снизилось в 2,5 раза, а количество правонарушений, совершенных иностранцами и против иностранцев — выросло.
Если же говорить предметно, то по итогам 2020 года Приморье заняло 20-е место по количеству зарегистрированных преступлений.
«Уровень преступности в Приморье ниже среднего показателя по Дальнему Востоку — 1699 преступлений на 100 тысяч населения (1843 по ДВ). Таким образом, криминальная обстановка в регионе, несмотря на рост ряда показателей, в целом находится под нашим контролем», — сказал Олег Стефанков.
Ольга ИЛЬЧЕНКО.