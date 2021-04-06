zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Благое дело» встретило день рождения на новом месте с помощниками

6 апреля 2021, 02:44
Фото: Администрация Владивостока
Мэр Владивостока не только помог некоммерческой организации техникой и рабочими, но и сам принял участие в субботнике

Нынешнюю весну известная приморская организация содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело» встречает на новом месте: администрация города предоставила Геннадию Антропову и его соратникам красивое одноэтажное здание старинной постройки неподалёку от станции «Первая Речка». 25 марта АНО «Благое дело» отметило 13 лет со дня своего официального создания, а 27 марта приехали волонтёры из центра связи ТОФ вместе с юнармейцами, а также сотрудники городской администрации во главе с мэром Олегом Гуменюком — и на территории закипела работа.

Субботник стал лучшим подарком для некоммерческой организации — по признанию Геннадия Антропова, силами добровольных помощников убирать упавшие ветки и деревья, возможно, пришлось бы несколько месяцев. С территории «Благого дела» вывезли пять «КамАЗов» веток, дров и мусора.

«В такие минуты понимаешь и веришь, что наш центр будет работать, развиваться и станет одной из ярких творческих площадок города», — написал Геннадий Антропов в своём блоге, поблагодарив Олега Гуменюка и его команду за своевременную и необходимую помощь.

«Благое дело» получает и краевую поддержку: в этом году решено возродить и продолжить проект «Анатомия творчества», который «выстрелил» ещё восемь лет назад и даже получил специальный приз «Серебряного лучника», конкурса проектов в сфере PR.

Проект реализуется при поддержке департамента внутренней политики Приморского края и предполагает организацию мастер-классов по лепке и росписи керамики, средневековой миниатюре, литью металла и другим ремёслам.

Наталья БАРАНОВА.

Материалы по теме
Приморский край готовится к генеральной уборкеПриморские НКО получат 27 миллионов рублей на развитиеПосле бури: Разнос, устроенный мэру Владивостока губернатором, дошел до адресата
#Новости#Дети#Владивосток#СО НКО#Благотворительность#Ликвидация#Транспорт#Благоустройство#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56