«Благое дело» встретило день рождения на новом месте с помощниками

Нынешнюю весну известная приморская организация содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело» встречает на новом месте: администрация города предоставила Геннадию Антропову и его соратникам красивое одноэтажное здание старинной постройки неподалёку от станции «Первая Речка». 25 марта АНО «Благое дело» отметило 13 лет со дня своего официального создания, а 27 марта приехали волонтёры из центра связи ТОФ вместе с юнармейцами, а также сотрудники городской администрации во главе с мэром Олегом Гуменюком — и на территории закипела работа.