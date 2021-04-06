На Дальнем Востоке — «золотая» вторичка

За прошедший год вторичная жилплощадь подорожала по всей стране, однако Дальневосточный федеральный округ (ДФО) вышел в лидеры по росту цен, в том числе из-за действия программы «Дальневосточная ипотека». По итогам 2020 квадратный метр жилья в регионе стал дороже на 22%, его цена достигла отметки в 95 000 рублей.