На Дальнем Востоке — «золотая» вторичка

За прошедший год вторичная жилплощадь подорожала по всей стране, однако Дальневосточный федеральный округ (ДФО) вышел в лидеры по росту цен, в том числе из-за действия программы «Дальневосточная ипотека». По итогам 2020 квадратный метр жилья в регионе стал дороже на 22%, его цена достигла отметки в 95 000 рублей.
«Играет роль восстановление объема предложения и рост ключевой ставки, который приведет к удорожанию ипотеки», — отметил глава аналитического центра «ЦИАН» Алексей Попов.
Из городов ДФО на первом месте по стоимости жилья находится Владивосток, в котором за 1 м² «вторички» придется отдать порядка 141 700 рублей, что на 10% больше, чем просили год назад. Средняя площадь предлагаемого к покупке жилья — 58,5 квадратных метров.
Столица Приморского края по дороговизне вторичной жилплощади оставила позади почти все города страны, за исключением Санкт-Петербурга, Сочи и Москвы, где 1 м² подобной недвижимости будет стоить 157 000, 180 200 и 257 600 рублей соответственно.