Неолит и железный век: новые артефакты ждут учёных на раскопках под Находкой

К первым раскопкам учёные приступили ещё в прошлом году. По словам руководительницы экспедиции Надежды Артемьевой, за два с половиной месяца работ удалось собрать около 300 артефактов: керамику, зернотёрки, куранты, мотыги. Сейчас они находятся в лаборатории истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, где учёные подробно изучат каждый предмет, чтобы определить их историческую ценность. Затем находки попадут на полки приморских музеев, где ознакомиться с ними сможет каждый житель и гость Приморья.