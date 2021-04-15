«Своё решение я согласовала с губернатором» - сенатор Людмила Талабаева выставила свою кандидатуру на праймериз в Приморье

«Мне бы очень хотелось, чтобы здесь людям жилось комфортно, чтобы они отсюда никуда не уезжали. Отдаленные территории — там всегда сложнее. Это округ, где накопилось много серьезных проблем и, в то же время, люди говорят о простых человеческих вещах: о чистой воде, люди говорят о том, чтобы было тепло в доме, чтобы были дрова, чтобы хорошо ходил общественный транспорт, чтобы у них были хорошие дороги, чтобы дети ходили в школы, детские сады. И мы должны пытаться им помочь и сделать так, чтобы задачи эти были решены», — рассказала Людмила Талабаева.