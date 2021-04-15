Во Владивостоке в ВДЦ «Океан» стартует пятая смена

Программа туристско-краеведческой направленности пройдёт в дружине-флотилии «Парус». Её участники — победители и призёры военно-патриотических мероприятий, а также представители РДШ. На курсе «Моя история» они научатся создавать семейное древо, а также познакомятся с историей документов и музейных предметов. Второй образовательный курс будет работать по нескольким направлениям: «Агитбригада», «Художественная мастерская», «Медиа» и «Военно-патриотическое направление».