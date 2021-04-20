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Маммографические комплексы работают на выезде в Приморье

20 апреля 2021, 08:09
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Это повышает доступность и качество оказания медицинской помощи
С 12 апреля при центральных районных больницах Приморского края начали работу 4 маммографических комплекса. До 30 сентября они обследуют пациентов 25 медицинских организаций региона.

В министерстве здравоохранения Приморского края рассказали, что выездные комплексы работают для того, чтобы провести осмотр определенных групп граждан, повысить доступность и качество оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов региона, а также выявить предопухолевые и злокачественные образования молочной железы взрослого населения.

График работы маммографических комплексов:

12–28 апреля — Дальнереченская, Уссурийская горбольницы;

12–30 апреля — Кавалеровская больница;

16–30 апреля — врачебная амбулатория на острове Русский;

1–31 мая — Пластунская, Надеждинская, Красноармейская и Ханкайская больницы;

1–20 июня — Шкотовская больница;

1–30 июня — Хорольская, Дальнегорская, Кировская больницы;

21 июня — 10 июля — Партизанская районная больница

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