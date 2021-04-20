Маммографические комплексы работают на выезде в Приморье

В министерстве здравоохранения Приморского края рассказали, что выездные комплексы работают для того, чтобы провести осмотр определенных групп граждан, повысить доступность и качество оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов региона, а также выявить предопухолевые и злокачественные образования молочной железы взрослого населения.