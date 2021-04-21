Находкинский "Океан" сразится за звание лучшей любительской команды Дальнего Востока

«Участвуют 25 человек, из которых 17 – находкинские футболисты, большинство – воспитанники местной футбольной школы. Вместе с помощником, Анатолием Агрофениным, проводим по две тренировки в день: утром – беговая, вечером – работа с мячами», - добавил Александр Тихоновецкий.После сборов футболисты «Океана» отправятся в Белогорск на дальневосточный этап Кубка любительских команд.
Вместе с находкинской командой там сыграют: «СКА-Хабаровск-м», «ФК Белогорец», «ОГАУ Сахалин» и «ФК Благовещенск». Матчи пройдут с 1 по 7 мая 2021 года. Победителя ждет путевка в отборочные игры Кубка России по футболу среди любительских команд.