Приморская «Школа предпринимательства» приглашает самозанятых

Подробную информацию про образовательные мероприятия и консультации центра «Мой бизнес» можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09. Зарегистрироваться на вебинары и мастер-классы, а также узнавать о графике обучающих мероприятий можно на сайте центра в разделе «Календарь событий» и в социальных сетях: Facebook, Instagram, в Telegram-канале «Приморье для бизнеса».