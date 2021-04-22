Ярмарка белорусских товаров откроется во Владивостоке

«Напомним, что в районе домов № 12, 15 и 17 на улице Адмирала Фокина запрещён проезд автотранспорта. Здесь установлены соответствующие дорожные знаки. Кроме этого, на ряде участков запрещена остановка и стоянка», — отметили в мэрии.