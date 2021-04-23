В Приморье 16 потребкооперативов находятся в стадии банкротства или ликвидации

«В 2020 году законодательно введены новые требования: теперь кредитный кооператив должен объединять пайщиков по территориальному, профессиональному или социальному принципу. То есть, он может быть организован как касса взаимопомощи, например, для работников одной организации или жителей одной деревни. Это поможет не допустить ситуации, когда кооператив вовлекает тысячи несвязанных между собой пайщиков, лишенных возможности полноценно следить за его деятельностью», — отметил начальник Отдела надзора за рынком микрофинансирования Дальневосточного ГУ Банка России Виталий Мостовой.