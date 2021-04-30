После капитального ремонта во Владивостоке открылась библиотека № 21

«Наша библиотека — единственная в этом районе и, конечно, ремонт стал настоящим подарком для всех ее посетителей. Благодаря такому обновленному пространству мы сможем не только привлечь к нам больше читателей, но и расширить формы работы. Здесь стало возможно проводить различные познавательные мероприятия, творческие встречи, киногостиные, лекции и мастер-классы как для детей, так и для взрослых», — рассказала заведующая библиотекой № 21 Анастасия Баркар.