Мэр Владивостока обязал дорожников устранить замечания за свой счёт

«Мы также проводим совместные контрольные объезды с представителями Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе Федерального дорожного агентства и общественными наблюдателями. Все нарушения качества ремонта прошлых лет актируются. Проверено уже свыше 30 объектов, где в прошлые годы проводился комплексный ремонт и действует гарантия. По состоянию на сегодняшний день выявлено около 200 замечаний», — сказал Трунов.