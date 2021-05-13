Владивостокцев приглашают на акции по высадке деревьев

Инициаторами мероприятий выступили фонд поддержки гражданских инициатив «Русь» и межрегиональный фонд поддержки молодых инициатив «Татьянин день — Приморье», пройдут акции при содействии администрации Владивостока.
Организаторы проекта отметили, что акции по высадке кедра проходят во Владивостоке с 2012 года. В этом году проект реализуется при поддержке фонда Президентских грантов.
15 мая высадка кедров состоится на улице Русской, 94а, 16 мая — на территории ландшафтно-парковой зоны ДВФУ. Начало акций в 12:00.
«На территории ландшафтно-парковой зоны ДВФУ для участников акции будут подготовлены угощения и развлекательная программа — это историческая театрализованная постановка „Вальс Победы“, мастер-класс по живописи и другие мероприятия», — рассказали организаторы.
На этом участке высадят аллею в рамках федерального проекта «Международный сад мира и памяти в честь защитников Отечества «Благодатное кольцо».
Получить консультацию по мероприятию можно через директ официальных аккаунтов в Instagram: @adm_vlc или @den_kedra.