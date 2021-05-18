От архитектора до цветовода

В сегодняшнем выпуске «ЗР» рассказывает о специальностях и условиях приёма в Приморский политехнический колледж, фактическая история которого началась во Владивостоке около 70 лет назад.
Колледж является правопреемником Владивостокского строительного техникума Министерства обороны СССР, созданного в 1953 году. Впоследствии к этому учебному заведению присоединили Владивостокский строительный техникум, а несколько лет назад — ещё и бывший гидрометеорологический техникум. Нынешнее название колледж носит с 2006 года. В 2012 году он сменил статус федерального учреждения на краевое. Корпуса колледжа разбросаны по разным районам города в соответствии с исторической принадлежностью зданий объединённым прежним техникумам — на Бородинской учатся авторемонтники, на улице Комарова — архитекторы и строители, на Октябрьской — радиотехники и метеорологи.
«Очень перспективный колледж. Я с искренним уважением и низким поклоном отношусь к педагогам этого учебного заведения — это грамотные, заботливые и ответственные специалисты, которые знают свое дело и доносят знания нашим детям, чтобы эти знания пригодились им в будущей жизни, за что я благодарна. Моя дочь Дарья заканчивает 4 курс этого колледжа, и мы ни грамма не пожалели, что выбрали именно его», — такой благодарный отзыв оставила о колледже в интернете мама одной из студенток Оксана Шаманаева.
«Один из крупнейших колледжей Дальнего Востока. Много профессий. Очень профессиональные и понимающие молодёжь преподаватели», — это студенческий отзыв.
В соответствии с запросами рынка труда колледж стремится предлагать востребованные профессии. Например, раньше никто в системе профобразования даже не слышал о такой профессии, как цветовод. Теперь же для озеленительской работы неплохо иметь соответствующую квалификацию, и её можно получить в колледже — правда, только заочно и на договорной основе.
Специальности Приморского политехнического колледжа:
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»
Квалификация по диплому: специалист
Что умеет выпускник: диагностировать неполадки в автомобильных двигателях и других системах машин, ремонтировать их.
«Информационные системы и программирование»
Квалификация по диплому: специалист по информационным системам
Что умеет выпускник: формировать алгоритмы разработки программных модулей и разрабатывать сами модули в соответствии с техническим заданием, в том числе для мобильных платформ. Выполнять их тестирование и отладку.
«Гостиничное дело»
Квалификация по диплому: специалист по гостеприимству
Что умеет выпускник: планировать потребности службы приёма и размещения, а также службы питания в материальных ресурсах и персонале, организовывать приём и размещение туристов в соответствии со стандартами гостиницы.
«Право и организация социального обеспечения»
Квалификация по диплому: юрист
Обучение проводится только заочно на договорной основе.
Дополнительная рабочая профессия: делопроизводитель
Что умеет выпускник: оформлять пенсии и пособия, выполнять государственные и муниципальные полномочия по социальной защите населения.
«Земельно — имущественные отношения»
Квалификация по диплому: специалист по земельно-имущественным отношениям
Дополнительная рабочая профессия: делопроизводитель
Обучение проводится очно и заочно на бюджетной и договорной основе.
Что умеет выпускник: вести кадастровый учёт недвижимости, определять её стоимость, осуществлять картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений.
«Радиотехнические информационные системы»
Квалификация по диплому: радиотехник
Дополнительная рабочая профессия: монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Что умеет выпускник: эксплуатировать и обслуживать оборудование радиотехнических информационных систем сбора, обработки и передачи аэрологической и метеорологической информации, организовывать и проводить самостоятельно аэрологические и радиолокационные метеонаблюдения.
«Рациональное использование природохозяйственных комплексов»
Квалификация по диплому: техник-эколог
Дополнительная рабочая профессия: лаборант-аналитик
Что умеет выпускник: выполнять работы, связанные с технологическими аспектами охраны окружающей среды и обеспечением экологической безопасности, в экологических службах, службах системы мониторинга окружающей среды, службах очистных сооружений и водоподготовки, химико-аналитических лабораториях, в научно-исследовательских и производственных организациях.
«Садово-парковое и ландшафтное строительство»
Квалификация по диплому: техник
Дополнительная рабочая профессия: цветовод
Что умеет выпускник: организовывать и самостоятельно вести работы по садово-парковому и ландшафтному строительству объектов озеленения.
«Метеорология»
Квалификация по диплому: техник — метеоролог
Дополнительная рабочая профессия: гидрометнаблюдатель
Обучение ведётся на бюджетной и договорной основе очно и заочно.
Что умеет выпускник: выполнять метеорологические работы и наблюдения в рамках заданных регламентов на сети станций и постов Федеральной службы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды и смежных ведомств. Ремонтировать и обслуживать приборы и оборудование, используемые в метеорологии.
«Документационное обеспечение управления и архивоведение»
Квалификация по диплому: специалист по документационному обеспечению управления, архивист
Что умеет выпускник: обеспечивать проведение совещаний, деловых встреч, приёмов и презентаций; оформлять и регистрировать организационно — распорядительные документы, орабатывать и систематизировать входящие и исходящие документы в канцелярии, решать вопросы кадрового менеджмента, готовить проекты управленческих решений.
«Архитектура»
Квалификация по диплому: архитектор
Что умеет выпускник: разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения, выполнять архитектурные чертежи и макеты. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ.
Вступительные испытания: экзамен по рисунку.
«Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности»
Квалификация по диплому: техник
Что умеет выпускник: выполнять топографические съемки различных масштабов, составлять карты, вести кадастровые съёмки и кадастровые работы по формированию земельных участков, проводить оценку технического состояния зданий и инвентаризацию объектов недвижимости. Вносить данные в реестры информационных систем градостроительной деятельности.
«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»
Квалификация по диплому: техник
Что умеет выпускник: организовывать перевозочный процесс с применением современных информационных технологий управления перевозками. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.
«Гостиничный сервис»
Квалификация по диплому: менеджер
Что умеет выпускник: принимать, регистрировать и размещать гостей, принимать участие в проведении маркетинговых исследований, оформлять и разрабатывать кадровую документацию гостиницы на основе типовой.
Обучение проводится заочно.
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Квалификация по диплому: техник
Что умеет выпускник: подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий; разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий.
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Квалификация по диплому: техник
Что умеет выпускник: организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
«Компьютерные сети»
Квалификация по диплому: техник по компьютерным сетям
Что умеет выпускник: выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных средств. Оценивать качество и экономическую эффективность сетевой топологии.
«Информационные системы (по отраслям)»
Квалификация по диплому: техник по информационным системам
Что умеет выпускник: собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, участвовать в составлении отчётной документации, принимать участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с рабочим заданием.
«Экономика и бухгалтерский учет»
Квалификация по диплому: бухгалтер, специалист по налогообложению
Что умеет выпускник: документировать хозяйственные операции и вести бухгалтерский учет имущества организации; вести бухгалтерский и налоговый учёт, инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в организации; проводить расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами.
Наталья БАРАНОВА.