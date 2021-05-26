Во Владивостоке приводят в порядок подземные переходы

Первой точкой во время рабочей поездки Шестакова стала подземка на Красного Знамени, 93. Этот переход пугает местных жителей не только отсутствием полноценного ремонта и освещения, но и звуковыми «спецэффектами» — он был сделан рядом с сетями «Примводоканала», и теперь там постоянно слышно журчание воды.