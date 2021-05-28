Их в дверь — они в окно: кандидата из Владивостока не остановил запрет на наблюдателей

«Мне и моим единомышленникам не дали возможности организовать наблюдение за ходом голосования на участках. Но когда запреты останавливали журналиста в его работе? Мы с друзьями из разных СМИ всё равно решили организовать контроль за голосованием на праймериз „Единой России“ 30 мая. И коль нам не дадут зайти внутрь участков, мы будем стоять рядом с ними. Для этого мы поставим у входа на каждый счетный участок по автомобилю с видеорегистратором, чтоб зафиксировать количество людей, вошедших в участок в день голосования», — написала в своем ТГ-канале Мария Цирлина.