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Четыре кита развития Владивостока

8 июня 2021, 00:52
Фото: vlc.ru
Программу социально-экономического развития Владивостока готовят в городской мэрии. Вопросы ее создания обсудил глава краевого центра Константин Шестаков со специалистами профильных управлений, председателем Думы Владивостока Андреем Бриком и председателем общественной организации «Опора России» Виталием Гуменюком.

По словам градоначальника, сейчас одна из приоритетных задач — перейти к системной работе. Это важно для того, чтобы у горожан было понимание, как развивается город, какие цели поставлены и каким образом они будут достигнуты. Конечно, такой стратегический подход не исключает решения ежедневных и сиюминутных проблем жизни города, администрации Владивостока необходимо перейти к системной работе.

«Перед командой я поставил задачу — разработать программу социально-экономического развития Владивостока на ближайшие пять — семь лет. В ней должны быть отражены главные цели, понятные жителям. А также должны быть продуманы система достижения этих целей и критерии эффективности реализации программы. Мы взяли себе срок в полтора месяца. За это время будет проведен необходимый анализ и составлен проект, который в дальнейшем мы обсудим с жителями и представим на утверждение в Правительство Приморского края. Это будет наше видение того, как должен развиваться город», — обозначил Константин Шестаков.

Новая программа развития города должна соответствовать четырем критериям. Минимум.

Первым из них является открытость. Все решения должны быть понятны жителям Владивостока. И обсуждение того, как пойдет развитие Владивостока, должно идти с учетом мнения жителей краевого центра.

Второй критерий, который должен лежать в основе разработки новой программы, — эффективность. Как подчеркнул глава Владивостока, бюджетные деньги должны расходоваться максимально результативно для горожан.

Третьим важным критерием Константин Шестаков обозначил идентичность. Программа развития города должно гармонично сочетаться с его аутентичностью и особенностями.

И последнее — программа развития города должна учитывать такие требования, как комфорт и экологичность.

«Все проекты по развитию должны в конечном итоге привести к комфорту горожан и не должны вредить экологии», — подчеркнул Константин Шестаков.

По словам председателя Думы Владивостока Андрея Брика, депутатский корпус с большим воодушевлением относится к созданию программы по развитию, и депутаты готовы участвовать в ее разработке. Но также необходимо учесть уже существующие муниципальные программы и гармонично интегрировать их в новую программу.

«Город должен смотреть в будущее. И нам очень отрадно, что этому вопросу уделяется внимание. Со своей стороны, готовы всячески поддерживать и помогать реализации этой идеи», — сообщил Андрей Брик.

Председатель общественной организации «Опора России» Виталий Гуменюк, в свою очередь, также выразил готовность организовать различного рода сессии и обсуждения с предпринимателями Владивостока. Предварительной площадкой для таких встреч выбран Центр развития предпринимательства.

Предполагается, что программа будет рассчитана на пять — семь лет и включит в себя три направления: развитие человеческого капитала, развитие экономики и благоустройство городских общественных пространств.

Юрий РОГОВ.

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