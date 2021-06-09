Избавить детей от страхов

На отдельном информационном щите каждый прохожий мог увидеть номер Единого телефона доверия, куда подростки или их родители могут позвонить и рассказать о трудноразрешимых проблемах — 8-800-2000-122. Это федеральная линия, бесплатная, анонимная, круглосуточная и конфиденциальная. Кроме того, в Приморье психологи дежурят и на телефоне 8 (423) 207-70-75, — это номер кризисно-адаптационного центра «Мир ребёнка». Есть и ещё один номер горячей WhatsApp-линии уполномоченного по правам ребёнка в Приморском крае, куда можно направить текстовое, голосовое или видеосообщение, — 8-950-295-21-10.