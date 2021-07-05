Варламову удалось найти, за что можно любить Владивосток

Илья Варламов запомнился жителям Владивостока, как блогер, который в пух и прах раскритиковал устройство города, выставив напоказ уйму проблем и недоделок городского пространства. Посетив город в 2019 году, он на видео «ткнул пальцем» в каждый огрех, который ему удалось обнаружить. И несмотря на то, что критика была очень жесткой, зерно истины в ней было закопано и далеко не одно. Что не помешало горожанам в соцсетях высказать всё, что они думают о профессиональных компетенциях и личных качествах блогера-правдоруба. При этом нередко в весьма нецензурной форме.