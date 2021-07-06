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Тик-токеры из Приморья победили в конкурсе «Страна открытий»

6 июля 2021, 03:05
Фото: tiktok.com
В топ-10 победителей молодежного конкурса в Tik-Tok «Страна Открытий» ворвались двое приморских подростков. Антон Гричин и Дарья Саковская с видеороликами о родных местах.

«Мы очень гордимся нашими победителями, все старания не зря!», — и.о. руководителя ЦУР Приморья Полина Степаненко.

Дарья из Лучегорска в своем видео поровела для зрителей бодрую экскурсию по Приморской ГРЭС, популярно разъяснила откуда в ее дом поступает горячая вода. Антон же провел зрителей по своему родному селу и рассказал о достопримечательностях местного музея.

Ребята искренне обрадовались, когда узнали, что стали победителями в соревновании, где за звание лучших сражались 25 тысяч школьников из 85 уголков России. Приморье вошло в четверку самых активных регионов наряду с Москвой, Краснодарским и Ставропольским краями.

«Я сейчас нереально удивлен, эмоции зашкаливают!», — поделился впечатлениями Антон Гричин.

В создании ролика парню помогал его родной музей и управление культуры, которым он очень благодарен.

«Я в числе победителей, супер!», — обрадовалась Дарья Саковская.

Видеоролики оценивали знаменитые телеведущие и популярные трэвел-блогеры, а также члены культурных сообществ и даже федеральных органов власти. Главный приз конкурса — образовательно-туристическое путешествие на уникальном детском поезде с известными блогерами и режиссерами. Кроме того, выигравшие становятся амбассадорами своих регионов.

Свою роль в победе юных приморцев сыграл и Центр управления регионом (ЦУР) Приморского края. После ряда обучающих занятий по созданию роликов для Tik-Tok во всех муниципалитетах Приморья, сотрудники ЦУР предложили ребятам опробовать полученные знания на практике — принять участие в «Стране возможностей».

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