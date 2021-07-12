Рыбные истории: жители и гости Владивостока могут закупиться недорогой рыбой на фестивале «Сделано в Приморье»

«Фестиваль „Сделано в Приморье“ проходит уже в шестой раз. Пространство для самозанятых мы сделали во второй раз. И сейчас ко Дню рыбака мы подготовили несколько специальных позиций, которые у нас будут представлены. Так, здесь будет представлена выставка-продажа от художников-маринистов, пройдут специальные мастер-классы, во время которых можно будет сделать поделки на морскую тематику. Они абсолютно бесплатные. В зоне ярмарки у нас уже представлена рыбная продукция», — рассказала о подготовке участников фестиваля ко Дню Рыбака куратор проекта «Сделано в Приморье» с «Мой Бизнес» Марина Прудникова.