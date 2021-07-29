Российские олимпийцы поблагодарили Приморье за радушный приём

«Наш предолимпийский сбор подходит к концу, проделана большая работа. Теперь готовимся к нашему главному старту. На гребной базе в Лозовом есть все условия для подготовки. И вообще это приятное зеленое место, где можно полностью сконцентрироваться на тренировочном процессе. Нам оно очень помогло с акклиматизацией, хоть в первую неделю и было очень тяжел. А сейчас мы готовы ехать на Олимпиаду с боевым настроем», — отметила многократный призер чемпионатов Европы, байдарочница Кира Степанова.