Пусть мама услышит

Posted 29 сентября 2021, 01:42
Published 29 сентября 2021, 01:42
Modified 20 августа, 11:54
Updated 20 августа, 11:54
«Золотой Рог» решил рассказать своим читателям о том, как расширить состав семьи и не столкнуться с проблемами.
Родительству тоже нужно научиться
Чтобы ребенку из детского дома было комфортно жить в новой семье, будущие приемные родители должны быть готовы к кардинальным переменам. Ведь не всегда у них есть большой опыт общения с детьми. Зачастую тесно они общались лишь с младшими родственниками или малышами друзей. Если контакт с ребенком складывался, то у человека появлялась уверенность, что построить доверительные и теплые отношения с одиноким ребенком из детского дома будет так же легко. На деле все оказывалось не так просто и радужно. Сложности, с которыми сталкивались опекуны, приводили к разочарованиям.
К примеру, будущие приемные родители мечтают о дочке с бантиками, которую можно будет наряжать в платья и туфельки. А девчонка любит носить джинсы, сквернословить и у неё склонность к клептомании.
«Важно донести людям, что существуют различия между „домашними“ детьми и ребятами, имеющими опыт жизни в неблагополучных семьях или интернатных учреждениях. Все эти трудности преодолимы, но только в том случае, когда вся семья в курсе происходящего, искренне готова бороться за благополучие ребенка и, самое важное, вовремя обращается за помощью к специалистам службы сопровождения замещающих семей», — рассказывает психолог службы сопровождения замещающих семей КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 1 города Владивостока» Наталья Медведева.
В Приморском крае с 2012 года обучение в Школе приемных родителей — обязательное условие для передачи ребенка в семью. Всего будущим опекунам нужно прослушать 42 часа лекций на важные темы.
«Учебная программа Школы в первую очередь направлена на профилактику возврата детей из замещающих семей. Когда человек принимает такое судьбоносное решение, как принятие ребенка в семью, он, конечно, предполагает, что его жизнь изменится, но понятия не имеет, насколько масштабными эти изменения могут оказаться», — добавляет Наталья Медведева.
В основном на занятиях в Школе приемных родителей поднимаются такие острые темы, как потеря семьи для ребенка, что такое тайна усыновления, какие могут быть последствия в случае ее сохранения или раскрытия.
Психологи Школы рассказывают будущим родителям, почему ребенок может долгое время не привязываться к конкретной семье и что такое адаптация.
«Особенно остро на занятиях стоит вопрос выявления у ребенка задержки в психическом и интеллектуальном развитии в результате стресса и методов коррекции этой проблемы», — добавляет психолог.
Немаловажен факт, что после прохождения обучения человек может принять решение не забирать ребенка в семью. Получается, что первое решение было принято неосознанно. Если будущий кандидат в приемные родители взвесил все за и против, реально оценил свои силы и понял, что не справится с ролью папы или мамы, значит семинары смогли уберечь одинокого ребенка от страшной психологической травмы.
Все здоровы!
«Мы рекомендуем перед знакомством с ребенком изучить его медицинскую карту. У многих детей есть определенные медицинские сложности, и перед тем, как малыш вас очарует, важно знать его диагнозы, если они есть, и понять, с какими патологиями вы готовы жить в дальнейшем, а с какими — нет», — рассказывает начальник отдела опеки и попечительства Артёмовского городского округа Светлана Ваврик.
Однако не всегда состояние здоровья ребёнка-сироты может стать причиной отказа от него. Кто-то из будущих приемных родителей наоборот понимает, что если не они, то никто не сможет взять ребенка с нарушением здоровья.
Основатель альянса инициатив «Приморье без сирот» Сергей Ким не скрывает свою историю.
«Окончательно решиться на усыновление мне помог случай. Попал на лекцию, где многодетный отец рассказывал о своём приёмном сыне, и… я пропал. Домой вернулся совершенно другим человеком с новой жизненной целью. Чуть ли не с порога сказал жене: „Мы должны пойти в детский дом и взять ребёнка“. Мы смотрели десятки анкет, но долгое время мы получали ответ на понравившихся ребят: малыши готовятся переехать к своим новым мамам и папам либо рассматриваются другими кандидатами. И вдруг звонок: „В детском доме в п. Заводское живёт маленький мальчик подходящего возраста. Не хотите приехать посмотреть?“. Оформляя гостевой визит на малыша, мы узнали, что мальчик — инвалид с рождения. Это был шок, но пути назад у нас не было. Нельзя забирать у ребёнка шанс на семью лишь из-за дефекта. А некоторое время спустя, прямо перед знакомством, медработник учреждения сказала: „Он хороший мальчик, вот только никому не нужный“», — вспоминает Сергей.
Сергей и Надежда не отказались от ребёнка, и в апреле 2014 года маленький Николай обрёл любящую семью.
Важнее всего — документы!
Для оформления опеки или усыновления пакет бумаг одинаков. Он включает в себя:
Помощь извне
На протяжении многих лет в Приморском крае работает социальный проект «Дети Приморья». Он объединил усилия власти, бизнеса, общества и СМИ для помощи детям из центров содействия семейному устройству. Цель проекта — профилактика сиротства и устройство детей, лишенных родительской заботы и тепла, в семьи.
В рамках проекта в преддверии Нового года в СМИ выходят публикации на тему социального сиротства. Журналисты делятся историями родителей, растящих приёмных или усыновлённых детей, рассказывают о ребятах, мечтающих обрести семью.
Благодаря большому вниманию к «Детям Приморья» со стороны представителей общественности, власти и бизнеса, проект быстро вышел за рамки информационной кампании.
В 2016 году в регионе в рамках проекта «Дети Приморья» впервые стартовала акция «Новый год в семье». За все время существования акции несколько сотен ребят из центров содействия семейному устройству провели зимние каникулы в приморских семьях. А после новогодних каникул многие семьи начали сбор документов на усыновление.
Примечательно, что ребёнка можно забрать на день, два и даже на все зимние каникулы. На сегодняшний день в региональном банке данных о детях-сиротах содержится информация практически о двух тысячах подопечных, которых можно взять погостить в семью или оставить на постоянное попечение.
Напомним, что уменьшению числа детей-сирот способствует программа, поддерживающая усыновителей. Гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края, усыновившим или удочерившим детей из Приморья, предоставляется социальная выплата на улучшение жилищных условий.