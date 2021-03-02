Приморье станет цифровой столицей Дальнего Востока

Компания «Кей Поинт» планирует построить первый на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири центр обработки данных уровня Tier III по классификации Uptime Institute. Соглашение об этом подписали АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и «Кей Поинт».

Как сообщает КРДВ, в будущем компании предоставят статус резидента ТОР «Надеждинская» в Приморье. Потенциальному инвестору строительства коммерческого центра обработки данных (ЦОД) выделят в ТОР земельный участок площадью 3 га по льготной арендной ставке с возможностью его выкупа по сниженной цене, а также обеспечат проект объектами инфраструктуры. «Мы также будем прорабатывать вопрос предоставления свободной таможенной зоны для ввоза высокотехнологичного оборудования, чтобы реализация проекта состоялась в намеченные сроки», — пояснил директор департамента резидентской политики АО «КРДВ» Сергей Скалий. ЦОД будет состоять из нескольких модулей, каждый из которых будет включать четыре блока по 50 стоек. Реализация проекта будет идти в два этапа — каждый по 200 стоек по 5 кВт ИТ-нагрузки. Запуск в эксплуатацию первого этапа состоится в первой половине 2022 года. Как сообщил генеральный директор ООО «Кей Поинт» Евгений Вирцер, на данный момент на Дальнем Востоке нет центров обработки данных, соответствующих всемирно признанным стандартам надежности и общей производительности ЦОД. По его словам, удаленность макрорегиона от центра и развитие на территории России китайских ИТ-компаний требуют развития локальной инфраструктуры. «Наша страна находится в активной фазе цифровизации, и мы рады констатировать факт, что за пределами Московского региона есть спрос на центры обработки данных. Дальневосточный федеральный округ является крупнейшим по площади округом России, и наличие там качественной ИТ-инфраструктуры становится необходимым условием дальнейшего успешного развития региона и страны», — сказал генеральный директор сети дата-центров 3data Илья Хала.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter