Сельхозтайфун: Есть ли пульс у аграрной отрасли Приморского края

В 2021 году приморские сельхозпроизводители посеяли уже более 220 тысяч гектаров сои. Цифры довольно оптимистичные: показатели на 18% превосходят прошлогодние июньские результаты. План этого года составляет без малого 287 тысяч гектаров сои.
Вторая по полярности культура — кукуруза. Ей засеяно уже 72 тысячи гектаров. В передовиках идет Яковлевский район, где зерновая культура занимает обширные посевные площади. Соя и кукуруза являются традиционными экспортными товарами региона. За 2021 год только за две эти позиции региональные аграрии смогут получить около 1,6 миллиарда долларов.
«После дождей посевная идет ударными темпами. На сегодняшний день сельхозпроизводители высадили на 18% больше сои, чем в прошлом году. В лидерах — Хорольский муниципальный округ и Михайловский район, где аграрии посеяли 34,7 тысячи и 31,2 тысячи гектаров соответственно», — рассказали сотрудники министерства сельского хозяйства Приморского края.
При этом специалисты профильного министерства говорят о том, что рекордные показатели вовсе не передают истинного положения вещей в отрасли. На самом деле, у сельского хозяйства есть серьезные проблемы, которые требуют экстренного и оперативного вмешательства.
Пандемия и простой 2020 года
Серьезный удар по отрасли в прошлом году нанесла не столько сама пандемия, сколько экономические последствия, которые следовали за ней по пятам. Сельхозпроизводители увидели закрытые границы, экспортные ограничения, и им пришлось достаточно быстро ориентироваться в новой «экономике запретов» и перестраивать ориентиры на другие направления.
Министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц сообщил, что несколько лет назад сельское хозяйство региона переживало сильный кризис, из которого отрасли удалось выйти только сейчас. Хороших показателей приморским производителям удалось достичь в области животноводства, птицеводства и выращивания экспортных сельскохозяйственных культур.
Сами сельхозпроизводители отмечают, что, в принципе, каждый год для отрасли сложный. Регион постоянно страдает от тайфунов, непогоды, циклонов и других стихийных бедствий. Для фермеров по пояс залитые водой поля гораздо страшнее любых экономических неурядиц. При этом, несмотря на сложные погодные условия, производители постоянно увеличивают площади.
«В течение последних нескольких лет посевные площади сои в Приморском крае растут, даже несмотря на ежегодные тайфуны и связанные с ними наводнения. В прошлом году при посевах на 277 тысяч гектаров, собрать сою удалось с 250 тысяч гектаров. В этом году сельхозпроизводители увеличат площади посева сои еще на 68, до 345 тысяч гектаров», — пояснили в министерстве.
Наше зерно на их прилавках
Основными покупателями приморского зерна являются страны АТР — Япония, Китай и Корея. Некоторая часть урожая используется для откорма скота. Основной экспортный продукт — соя и кукуруза, львиная доля приморского экспорта приходится именно на эти позиции.
Что касается кукурузы, в мае правительство региона отчиталось о выполнении 85% плановых показателей посева. В 2020 году сельскохозяйственные предприятия региона отравили в страны Азиатско-Тихоокеанского региона 240 тысяч тонн зерна из 297 тысяч всей собранной кукурузы.
Отследить результативность приморских сельхозпроизводителей можно и по другим показателям, например, по выпуску яиц. В 2020 году сельхозпроизводители региона выпустили 283 миллиона яиц, это 115% к уровню предыдущего года. Хороший результат, если не учитывать показатели прошлых лет: в 2017 году в Приморье было собрано 343 миллионов яиц и это было не самым лучшим результатом, потому что в 2016 году цифра колебалась в районе 350 миллионов.
Рабочие руки приморским полям
Руководство профильного министерства региона отмечает, что сейчас отрасль во всей стране переживает сильный кадровый кризис. Фермеры, в особенности те, кто проживает на севере Приморья, говорят об оттоке населения, в том числе молодежи. Эта проблема напрямую связана с непопулярностью отдаленных территорий и миграцией молодежи в региональные и федеральные центры.
О том, насколько это насущная для региона проблема, говорит и министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц. По его словам, сегодня достаточно сложно найти молодежь, готовую получить среднее специальное образование, чтобы работать в полях.
«Мы резкого роста объемов производства не ожидаем, потому что на сегодняшний день отрасли остро необходимы трудовые ресурсы. Основа сельского хозяйства сегодня — кадры. Если мы не будем искать возможности обеспечить новыми людьми агропромышленный комплекс и сельское хозяйство, то будущего здесь никакого не будет. Средний возраст работников сельскохозяйственной отрасли — 53 -56 лет. С учетом того, что у нас недостаток главных специалистов — агрономов, зоотехников и ветеринаров до 30-40% в зависимости от района, то с учетом возраста имеющихся специалистов, есть необходимость в принятии срочных мер», — подчеркнул министр.
Черные руки чернорабочих
Проблему, по словам специалистов профильного ведомства, решить можно, и они уже нашли подходящие инициативы. Первым шагом к кадровому обновлению станет популяризация сельского хозяйства. Промышленники намерены устроить большое количество мероприятий, цель которых — демонстрация того, что отрасль уже перестала быть каторгой с мотыгами и тяпками. Спутниковая навигация, техника удаленного управления и прочие новшества уже давно используются в сельском хозяйстве. Именно это сотрудники правительства хотят донести до молодых людей. Еще один интересный шаг, который анонсировало министерство сельского хозяйства, — создание министерства, которое будет заниматься привлечением молодежи «на землю».
«Для привлечения молодежи будет создано специальное министерство среднего образования труда, которое займется подготовкой специалиста по профессии. Мы, как курирующее министерство, будем привлекать предприятия, которые заберут себе молодых первокурсников и будут сопровождать их на протяжении всего обучения. Мы намерены заключить с предприятиями специальные договоры, чтобы молодые люди знали, что при поступлении под них готовится рабочее место. Если мы не будем этим заниматься, то предприятиям приморским придется придумывать различные варианты решения проблемы кадрового голода», — рассказал министр сельского хозяйства.
Однако нельзя сказать, что ситуация с сельским хозяйством в регионе плачевна. Экономическая составляющая понемногу выравнивается благодаря многочисленным инициативам, целью которых является оптимизация и поддержка местных производств. Например, с начала 2021 года бремя распределения сельскохозяйственных земель легло на плечи краевого правительства. Теперь для возделывания используются земли, которые ранее не были востребованы.
Андрей ГОЛУБЬ