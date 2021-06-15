Сельхозтайфун: Есть ли пульс у аграрной отрасли Приморского края

«Мы резкого роста объемов производства не ожидаем, потому что на сегодняшний день отрасли остро необходимы трудовые ресурсы. Основа сельского хозяйства сегодня — кадры. Если мы не будем искать возможности обеспечить новыми людьми агропромышленный комплекс и сельское хозяйство, то будущего здесь никакого не будет. Средний возраст работников сельскохозяйственной отрасли — 53 -56 лет. С учетом того, что у нас недостаток главных специалистов — агрономов, зоотехников и ветеринаров до 30-40% в зависимости от района, то с учетом возраста имеющихся специалистов, есть необходимость в принятии срочных мер», — подчеркнул министр.