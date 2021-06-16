«Делайте ваши ставки»: Как развивается игорная зона в Приморье

Разбираемся, как сейчас выглядит игорная зона «Приморье», и какие перспективы есть у этого проекта.
ИРК (а официально «азартные земли» края называются именно так) располагается в бухте Муравьиная под Владивостоком. Площадь территории — 620 гектаров. Инфраструктура для планируемых там объектов создаётся за счёт бюджета Приморья. Всего на строительство дорог, подведение электричества и других коммуникаций на территории туристско-рекреационного кластера направлено почти 1,93 миллиарда рублей из бюджета региона. Всего в игорной зоне «Приморье» проектом планировки территории предусмотрено 10 секторов автодороги общей протяженностью почти 12,4 километра. В 2022 году завершится строительство двух участков дороги, которая обеспечит подъездные пути ко всем инвестиционным площадкам действующих и будущих инвесторов.
Ввод в эксплуатацию только первых двух объектов — Tigre de Cristal и «Шамбала» — уже окупил бюджетные средства, вложенные в инфраструктуру.
Ключевыми инвесторами игорной зоны стали «Джи 1 Интертейнмент» совместно с Melco International Development Limited, малазийская NagaCorp Ltd, «Роял Тайм Приморье» и «Даймонд Форчун Холдингс Прим». Всего на территории игорной зоны планируется запустить 12 гостинично-развлекательных комплексов. Четыре земельных участка пока что остаются свободными и ждут инвесторов, готовых приступить к реализации проектов в Приморье.
«Хрустальный тигр»
Первое казино, Tiger de Cristal, открылось в 2015 году — это было действительно долгожданное и важное событие для региона. На тот момент компания являлась крупнейшим инвестором в Приморье.
«Мы уверены, что реализация нашего проекта привлечет дополнительные инвестиции во все сферы туризма Приморского края, а интегрированная развлекательная курортная зона „Приморье“ станет местом отдыха мирового уровня и привлечет посетителей из всех регионов АТР. Я бы хотел воспользоваться возможностью и поблагодарить краевые власти за помощь в реализации проекта», — отметил на церемонии открытия исполнительный директор собственника объекта компании «Джи 1 Интертейнмент» Крейг Баллантайн.
Комплекс Tigre de Cristal включает гостиницу на 121 номер, в том числе 73 номера категории «люкс» и «полулюкс», 38 стандартных номеров и 10 «премьер»-номеров. В гостинице расположены спа- и фитнес-центры, а также сеть ресторанов и баров.
Для Приморья проект стал не только точкой притяжения для туристов, но и значимым налогоплательщиком. В первый год работы казино Tiger de Cristal принесло в бюджет региона около 450 миллионов рублей. Предварительная сумма налогов на игорный бизнес и отчислений во внебюджетные фонды за 10 лет работы нового комплекса оценивается в 7,1 миллиардов рублей. Планируемый объем инвестиций составит 14,6 млрд рублей — 100% собственных вложений инвестора Summit Ascent Holdings Ltd.
Однако из-за пандемии коронавируса «тигру» пришлось сбавить обороты. В 2020-м объект на некоторое время закрывался. Несмотря на скорое возобновление работы, казино пришлось непросто. Границы были на замке, а основные клиенты казино — туристы из стран АТР. Это привело к тому, что компания впервые закончила год с убытками.
На данный момент инвестор работает над расширением проекта существующего комплекса Tigre de Cristal. Как сообщил исполнительный директор ООО «Джи1 Интертеймент» Стилианос Тсифетакис, концепция и масштаб нового объекта позволят усилить туристическую привлекательность Приморского края на мировом туристическом рынке.
«Концепция нового комплекса соответствует стандартам туристических курортов мирового класса. Площадь составит почти 74 тысячи квадратных метров, и только 15% территории предназначены для азартных игр. Акцент будет сделан на развитии неигровых развлекательных объектов. Для гостей будут построены рестораны с азиатской кухней, кафе, бары, а также зона бассейна, СПА и баня под открытым небом, минимаркет и даже детский центр, а также представлены другие услуги. Гостиничный фонд составит 383 номера различных категорий», — рассказал Стилианос Тсифетакис.
Планируемый объем инвестиций составит 14,6 миллиарда рублей или 200 миллионов долларов США — 100% собственных вложений гонконгского инвестора. Резидент игорной зоны «Приморье» заявил о готовности полностью реализовать проект второй фазы через два года с момента получения разрешения на строительство.
«В данный момент проект находится на прединвестиционной стадии — ведется разработка концептуального дизайна. Для начала работ мы просим согласовать объединение участков 9 и 10 для дальнейшей проработки концепции дизайна и получения технической документации. Новый комплекс будет соединен с уже существующим обьектом Tigre de Cristal, что позволит гостям без препятствий перемещаться между зданиями в любое время года», — обозначил Стилианос Тсифетакис.
«Шамбала»
В октябре 2020-го в игорной зоне открылось ещё одно казино — «Шамбала», проект российского инвестора ПАО «Шамбала». Общая сумма инвестиций в развитие проекта составит восемь миллиардов рублей.
В первой очереди казино представлены основные азартные игры. За 26 игровыми столами гостям предлагают несколько видов покера, блэк-джек, баккара, американская рулетка и клубный покер. Игровых автоматов в игорном пространстве казино более 500. Гости могут насладиться старыми добрыми «семерками» за машинами, родом из начала 21 века, а могут поиграть в яркие сюжетные игры за слотами, которые по оснащенности и комфорту больше напоминают небольшой кинотеатр.
Вторая очередь будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Это пятизвездочный отель на 270 номеров, спа-зона, банкетный зал и зал для конференций. Объём ежегодных налоговых поступлений — 156 миллионов рублей.
По информации НАО «Шамбала», интерес к новому казино среди жителей и гостей Приморья очевиден. Так, за три месяца с момента открытия казино «Шамбала» посетили 47 989 человек, в среднем каждый гость наносит визит раз в 3-4 недели. Более 60% посетителей в 2020-м году оказались уроженцами Владивостока. Оставшиеся 40 процентов приехали из других городов России. Иностранцев же за всё время оказалось всего около четырёх тысяч. В среднем казино посещают от 400 до 700 человек в день. Сумма, которую в среднем тратит на игру каждый гость, в отчетный период составила 9 798 рублей, в нее входят и стоимость игры, и расходы на сопутствующие услуги ресторанов и баров. Средний чек ресторана с демократичными ценами составил 1 359 рублей на человека.
«В прошлом году нашей основной задачей была организация безопасного отдыха наших гостей. Конечно, как коммерческая структура в первую очередь мы обязаны думать о прибыли, но в таких случаях приоритеты меняются. Мы снизили количество игровых автоматов, ограничивали работу ресторанов — старались принимать все необходимое меры, чтобы обеспечить безопасность наших гостей», — отметил гендиректор НАО «Шамбала» Максим Смоленцев.
Naga
Следующим откроет двери комплекс Naga Vladivostok. По проекту, на первом этапе будет построен 11-этажный гостиничный комплекс с казино и концертным холлом. Общая сумма инвестиций в строительство первого этапа проекта — 11 миллиардов.
По информации девелопера, общая площадь объектов Naga Vladivostok составит почти 302 тысячи квадратных метров, номерной фонд региона за счет создания отеля увеличится на 2 719 номеров. Проектом также предусмотрен концертный холл на 2000 мест и аквапарковая зона.
В 2020 году инвестор был вынужден приостановить строительство из-за отсутствия иностранной рабочей силы. На данный момент компания готовится вновь приступить к работам и подбирает российского подрядчика.
Любопытно, что для клиентов казино даже построят выделенную автодорогу.
«Несмотря на то, что в 2020 году работы были временно приостановлены в связи с закрытием международных границ и нехваткой иностранной рабочей силы, азиатский инвестор вел работы по проектированию девятого сектора автодороги, которая создается специально для VIP-клиентов Naga Vladivostok, а также велось проектирование инженерных сетей и точек подключения к коммуникациям: водоснабжению, водоотведению, электричеству», — заявил исполнительный директор Корпорации развития Приморского края Игорь Трофимов.
В заключение можно с уверенностью сказать, что игорная зона «Приморье» стала важным для Приморья проектом. Близость к регионам АТР снабдила объект уверенным потоком игроков из других стран. И даже несмотря на закрытые из-за коронавируса границы, собственники казино не теряют оптимизма и продолжают вкладывать средства в развитие проектов.
Успешная реализация проектов игорной зоны станет важным сигналом для других иностранных инвесторов, открыто опасающихся вкладывать деньги в развитие бизнеса в России. Поддержка игорного бизнеса позволит региональным и федеральным властям продемонстрировать зарубежным партнёрам, что в России ждут иностранные капиталы и готовы благоприятствовать их появлению (если действительно — ждут и готовы).
Анна САТИМОВА