Приморские БАДы можно можно официально купить на eBay

Продукция из биоактивных веществ из растений и животных дальневосточных морей оказалась востребована не только в России, но и в зарубежье. Глава компании Леонид Гонтарев рассказал, что несколько лет назад предприятие стало получать письма из западной Европы и Северной Америки. Рядовые граждане своих стран интересовались возможностью приобрести БАДы приморского производства.
Чтобы удовлетворить спрос, компании из Приморья пришлось найти способ подключения к одной из международных систем платежей. Помощь в этом предпринимателю оказали специалисты центра «Мой Бизнес», в частности подразделения, которое занимается поддержкой экспорта.
Всего за три месяца была подобрана подходящая электронная площадка, составлено адаптированное описание товара, зарегистрирован экспортер. Гонтарев отметил, что с помощью «Моего Бизнеса» выйти на eBay оказалось максимально просто. В планах у предпринимателя освоить и другие электронные площадки вроде AliExpress, Amazon, Takapedia и Tmall.
Генеральный директор центра «Мой Бизнес» рассказал, что услуга выхода на международные онлайн-рынки пользуется большой популярностью у приморских предпринимателей. Тут они получают комплексную профессиональную помощь. Для каждого случая разрабатывается свой алгоритм решения. Кроме регистрации экспортера, может потребоваться сертификация товара, аккредитация и даже наличие складов за границей.
Получить комплексную услугу поддержки от центра «Мой бизнес» приморские предприниматели могут посетив официальный сайт.
Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.