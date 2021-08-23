Приморские БАДы можно можно официально купить на eBay

Продукция из биоактивных веществ из растений и животных дальневосточных морей оказалась востребована не только в России, но и в зарубежье. Глава компании Леонид Гонтарев рассказал, что несколько лет назад предприятие стало получать письма из западной Европы и Северной Америки. Рядовые граждане своих стран интересовались возможностью приобрести БАДы приморского производства.