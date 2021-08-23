Приморские БАДы можно можно официально купить на eBay

Приморские БАДы можно можно официально купить на eBay
Приморские БАДы можно можно официально купить на eBay
Сегодня, 14:34БизнесФото: pxhere.com
Приморский производитель БАДов получил возможность легально работать на международном рынке. Помощь в этом, ему оказал Центр поддержки экспорта Приморья.

Продукция из биоактивных веществ из растений и животных дальневосточных морей оказалась востребована не только в России, но и в зарубежье. Глава компании Леонид Гонтарев рассказал, что несколько лет назад предприятие стало получать письма из западной Европы и Северной Америки. Рядовые граждане своих стран интересовались возможностью приобрести БАДы приморского производства.

Чтобы удовлетворить спрос, компании из Приморья пришлось найти способ подключения к одной из международных систем платежей. Помощь в этом предпринимателю оказали специалисты центра «Мой Бизнес», в частности подразделения, которое занимается поддержкой экспорта.

Всего за три месяца была подобрана подходящая электронная площадка, составлено адаптированное описание товара, зарегистрирован экспортер. Гонтарев отметил, что с помощью «Моего Бизнеса» выйти на eBay оказалось максимально просто. В планах у предпринимателя освоить и другие электронные площадки вроде AliExpress, Amazon, Takapedia и Tmall.

Генеральный директор центра «Мой Бизнес» рассказал, что услуга выхода на международные онлайн-рынки пользуется большой популярностью у приморских предпринимателей. Тут они получают комплексную профессиональную помощь. Для каждого случая разрабатывается свой алгоритм решения. Кроме регистрации экспортера, может потребоваться сертификация товара, аккредитация и даже наличие складов за границей.

Получить комплексную услугу поддержки от центра «Мой бизнес» приморские предприниматели могут посетив официальный сайт.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
БизнесторговляПриморьеподдержка
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы