Неолит и железный век: новые артефакты ждут учёных на раскопках под Находкой

Неолит и железный век: новые артефакты ждут учёных на раскопках под Находкой
Сегодня, 13:24КультураФото: предоставлено НЗМУ
Новый сезон археологических раскопок стартует на месте площадки, где в будущем планируется строительство Находкинского завода минеральных удобрений. К организации работ привлекли учёных ДВО РАН и волонтёров, войти в ряды которых может любой желающий. Финансовую и организационную поддержку оказывает руководство НЗМУ.

К первым раскопкам учёные приступили ещё в прошлом году. По словам руководительницы экспедиции Надежды Артемьевой, за два с половиной месяца работ удалось собрать около 300 артефактов: керамику, зернотёрки, куранты, мотыги. Сейчас они находятся в лаборатории истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, где учёные подробно изучат каждый предмет, чтобы определить их историческую ценность. Затем находки попадут на полки приморских музеев, где ознакомиться с ними сможет каждый житель и гость Приморья.

В прошлом году для школьников были организованы бесплатные экскурсии. Как отметили в НЗМУ, в этом году открытые уроки на месте археологических раскопок тоже, скорее всего, состоятся.

«Ученым ДВО РАН предстоит извлечь все объекты культурного наследия, а мы им в этом помогаем. Археологические изыскания — дело одновременно кропотливое и масштабное, но сохранение истории для нас — важная часть проекта. Продлится полевой сезон ориентировочно до конца сентября», — сообщили в НЗМУ.

На предприятии отметили, что готовы во всём идти навстречу учёным, чтобы сохранить ценные артефакты и дать возможность каждому жителю края ознакомиться с ними в будущем.

Фото:предоставлено НЗМУ

В ДВО РАН подчеркнули, что на месте раскопок обнаружены временные стоянки эпохи неолита и железного века. Скорее всего, на побережье размещались сельскохозяйственные угодья, в то время как городища обычно располагались на удалении от побережья.

Присоединиться к раскопкам может любой желающий. Ввиду того, что предстоит выполнять много физически сложной работы, предпочтение отдаётся юношам и мужчинам от 16 лет. Всем волонтёрам гарантировано трёхразовое питание и зарплата. Узнать подробности можно по номеру телефона: +7 902 524 77 79.

Напомним, в прошлом году во время изыскательских работ на месте предполагаемого возведения НЗМУ обнаружили 15 археологических памятников и один объект культурного наследия. Обнаруженные объекты относятся к раннему железному веку (V-III века до нашей эры), к позднему железному веку и частично — к периоду неолита (VII-I века до нашей эры).

Сюжеты:
Приморский край
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