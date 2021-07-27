«Ученье — свет»: В Артёме отроется модельная библиотека

«Ученье — свет»: В Артёме отроется модельная библиотека
«Ученье — свет»: В Артёме отроется модельная библиотека
Сегодня, 18:20КультураФото: Медиахолдинг1Mi
По предложению президента РФ стимулировать развитие и разнообразие культурной жизни в российских городах и сёлах, в библиотеках Приморского края решили обновить книжные фонды.

В Артёмовскую библиотеку № 5 уже поступили книги для создания модельной библиотеки — в данный момент литература находится на стадии обработки, для последующего внесения в электронный каталог.

«Все издания снабжены штрих-кодами и соответствующей маркировкой. Кроме того, новые книги рассчитаны на разные возрастные категории и различные интересы читателей», — сообщают библиотекари.

Также в библиотеке № 5 в Артёме появилась новинка — интерактивный сенсорный стол «Крокодильчик». Вскоре в учреждении появятся новые стеллажи, мебель, оборудование и книги. На создание данной модельной библиотеки выделено более пяти миллионов рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Стоит отметить, что в этом году обновятся три библиотеки — в Артёме, Арсеньеве и Владивостоке — учреждения выиграли конкурс на переоснащение по модельному стандарту.

«В дальнейшем успешный опыт трех модельных библиотек планируется распространить и на другие подобные культурные учреждения края — речь идет о 660 организациях», — сообщила министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Напомним, что в крае действует государственная программа «Развитие культуры Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
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