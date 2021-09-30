Фестиваль «Наследие»: танцы, игры и стрельба из лука

Организаторами мероприятия выступили общественная молодёжная организация «Клио» и городской Дом детского и юношеского туризма и экскурсий.
Ребята готовились к фестивалю заранее, придумывая названия и речёвки для команд. На прохождение 10 этапов испытаний всем командам отводился час. Конечно, испытания эти были не столько серьёзными, сколько весёлыми: ответить на вопросы викторины по мотивам русских сказок, выстроить по порядку буквы старославянской азбуки, собрать паззл с картинкой старинной избы, отыскать в экспозиции предметы крестьянского быта, смонтировать тележное колесо, попасть в цель из лука, показать силу в перетягивании каната.
За школьников активно болели родители – многие участники пришли на праздник целыми семьями. После окончания соревновательного этапа все 12 команд получили дипломы от организаторов. Праздник начался и завершился выступлениями детских творческих коллективов Находки – звучали народные песни под аккомпанемент народных инструментов, включая ложки.
Сам руководитель «Клио» - Василий Анохин - нарядился в традиционную русскую косоворотку и картуз – и встречал школьников у самовара с огромной трубой. Он рассказывал гостям, что фестиваль «Наследие» - лишь одно из множества мероприятий, входящих в ежегодный календарь работы общественной организации «Клио» и её партнёров – ДДЮТ и городского музея. В течение года на площадке того же исторического парка «Пограничная площадь» проводятся экскурсии.
Ранее «Золотой Рог» рассказывал, что в 2018 году организация «Клио» выиграла президентский грант на создание экспозиции «Переселенцы» - так в парке появилась реконструированная деревянная изба, наполненная множеством предметов обихода крестьян, переселявшихся в Приморье из центральной России в середине ХIХ века. Интерес экскурсантов всегда вызывают настоящая русская печь, старинная мебель, железный сундук, прялка, угольные утюги, самовар, ухваты. Для сбора экспонатов проводились экспедиции по деревням и посёлкам близлежащих районов. Часть керамической посуды и инструментов авторы проекта изготовили в гончарной и кузнечной мастерских по старинным образцам.
Любовь к истории родного края, бережное сохранение её для новых поколений – определяющие векторы работы организации «Клио». Возникнув 20 лет назад, она вобрала в себя одноимённый исторический кружок «Клио», существовавший при находкинском городском музее, и кружок «Юный археолог» центра детского и юношеского туризма и экскурсий. Этот триумвират сотрудничества оказался весьма плодотворным – и по сей день продолжает генерировать множество социально значимых проектов, которые ежегодно побеждают в конкурсах Фонда президентских грантов и выигрывают субсидии от департамента внутренней политики Приморского края.