Фестиваль «Наследие»: танцы, игры и стрельба из лука

Любовь к истории родного края, бережное сохранение её для новых поколений – определяющие векторы работы организации «Клио». Возникнув 20 лет назад, она вобрала в себя одноимённый исторический кружок «Клио», существовавший при находкинском городском музее, и кружок «Юный археолог» центра детского и юношеского туризма и экскурсий. Этот триумвират сотрудничества оказался весьма плодотворным – и по сей день продолжает генерировать множество социально значимых проектов, которые ежегодно побеждают в конкурсах Фонда президентских грантов и выигрывают субсидии от департамента внутренней политики Приморского края.