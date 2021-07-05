Онкодиспансер Приморского края готов к приему пациентов после капремонта

По словам главврача, теперь интерьер всего краевого онкодиспансера соответствует всем современным нормам и требованиям, предъявляемым к медучреждениям. Для пациентов созданы все условия, чтобы они могли чувствовать себя комфортно в медучреждении и не испытывали стресса.