Онкодиспансер Приморского края готов к приему пациентов после капремонта

«Оперативное вмешательство – одна из основ современной онкологии», — сообщил главврач Приморского краевого онкодиспансера Михаил Волков.
На окончание всех работ по ремонту хирургического отделения потребовалось чуть больше полугода. Обновление поликлинического отделения было завершено еще в феврале 2021 года.
По словам главврача, теперь интерьер всего краевого онкодиспансера соответствует всем современным нормам и требованиям, предъявляемым к медучреждениям. Для пациентов созданы все условия, чтобы они могли чувствовать себя комфортно в медучреждении и не испытывали стресса.
Высокотехнологичную, а главное высококвалифицированную медицинскую помощь здесь готовы оказать каждому, кто в ней будет нуждаться. Михаил Волков подчеркнул, что диспансер располагает всем необходимым для этого оборудованием.
Онкохирургическое отделение краевого диспансера является самым крупным во всем Приморье. Онкологические больные тут получают и хирургическую и комбинированную помощь. За год хирурги онкоцентра проводят около 1 700 стационарных операций, используя всевозможные современные технологии и передовые методики. Лечение проходят более 2 500 пациентов.
Ремонт медучреждения обошелся бюджету Приморья и самого медучреждения в 30 миллионов рублей.
Капитальный ремонт медучреждений края проходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере здравоохранения.