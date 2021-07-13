Койкой больше

Койкой больше
Койкой больше
Сегодня, 10:28Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1Mi
Более двух тысяч коек развернуто в Приморье для пациентов с пневмонией и COVID-19. Для сравнения, при пиковых нагрузках в 2020 году коечный фонд был рассчитан на 2800 пациентов.

«Перепрофилирование коек стационаров под COVID-19 означает, что идет сокращение оказания плановой медицинской помощи для других пациентов, в том числе это неудобства, связанные с направлением их в больницы других районов. Мы ежедневно мониторим эпидемиологическую обстановку в регионе и два-три раза в неделю перепрофилируем дополнительные койки под COVID-19», — отметила заместитель председателя Правительства — министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Пока темпы роста заболеваемости коронавирусом не утешительные. И, как отмечают врачи, для того, чтобы сдержать ситуацию и не закрыть полностью оказание плановой медицинской помощи, людям необходимо вакцинироваться от COVID-19 и в течение 42 дней после первой прививки, когда идет формирование иммунитета, беречь здоровье.

Отметим, что на 9 июля в Приморье первую прививку получили 260 602 человек, завершили иммунизацию 175 594. В крае функционируют мобильные пункты вакцинации и прививочные кабинеты в медицинских учреждениях.

Также по указанию Губернатора Приморского края будут развернуты еще десятки дополнительных пунктов для удобства и доступности граждан.

Сюжеты:
Коронавирус Приморский край
Материалы по теме:
ВладивостокКоронавирусCOVID-19
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