В Приморье на ЛЭП установят очень важные устройства

К монтажу птицезащитных устройств приступили на ЛЭП 500 кВ «Амурская — Хэйхэ», обеспечивающей переток электроэнергии из России в Китай. Оборудование не наносит вреда жизни и здоровью пернатых, при этом препятствует посадке на опоры и вынуждает птиц искать безопасные места для строительства гнезд. На межграничной линии будет установлено 1,1 тыс. устройств.