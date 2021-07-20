Радиоактивный «Аккорд» японского автопрома для Владивостокской таможни

Таможенники морского пункта пропуска Владивосток пресекли ввоз радиоактивных запчастей автомобиля в город. Это уже третий случай в 2021 году, когда из Японии приходят товары с радиоактивным загрязнением.

Глава отдела Владивостокской таможни по контролю за радиоактивными материалами Максим Шестернин рассказал, что во время прохождения радиационного контроля, на передней и задней части Honda Accord (на колесах в сборе с ДВС) обнаружили повышенный фон гамма- и бета-излучения. Находку таможенники отправили на санконтроль в местный Роспотребнадзор. Там специалисты подтвердили загрязнение. Было решено не впускать этот товар на территорию Евразийского экономического союза. В первой половине 2021 года во Владивосток также чуть не попали радиоактивный миниэкскаватор и посылка. Оба товара пришли из Японии, однако бдительные сотрудники таможни вовремя заметили опасность. В начале года работниками Владивостокской таможни был пресечен ввоз 41 тонны радиоактивных огнеупорных изоляционных материалов и цементирующих смесей через морской пункт пропуска Владивосток. Весной, в этом же пункте пропуска, в партии черного металлолома на экспорт нашли две детали от оптических приборов, радиационное загрязнение от которых превышало норму в 900 раз.

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