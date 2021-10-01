«Динамо-Восток» «погасил» воронежский «Факел-М» со счетом 3:0

После уверенной гостевой победы над «Сахалином», приморцам предстоит серия домашних встреч, первой из которых стал поединок против «Факела-М».

Конечно, многие ожидали уверенной победы над аутсайдером, но соперник способен настроиться на матч, сыграть так, как требует тренер и постараться использовать свои козыри. Игра получилась непростой: «Факел-М» грамотно оборонялся, да и вперед бежал охотно. Все же динамовцы достаточно быстро открыли счет: после хорошего кросса в штрафную площадь, отличился Валерий Соломаха. Преимущество территориальное было у нас большое, но ярких моментов возникало не много. Во втором тайме «Динамо-Владивосток» продолжило давление на ворота соперника. Успех не заставил себя ждать, забитый вновь мяч на счету Валерия Соломахи. Концовка получилась богатой на события: сначала две желтых карточки схлопотал Сергей Смородский. Еще через несколько минут нападающий гостей Кердод едва не оторвал ногу Артему Коржунову. Арбитр незамедлительно показал воронежцу красную карточку. И уже в компенсированное время приморцы в очередной раз отлично исполнили стандарт и Булат Садыков, ударом головой после подачи с углового, установил окончательный счет — 3:0. Отметим, что в составе «Динамо-Владивосток» выступают 11 приморских футболистов, из которых семь приняли участие в этой игре. Ставка на развитие собственных игроков является приоритетом Правительства Приморского края, лично губернатора Олега Кожемяко и генерального партнера команды, АО «Терминал Астафьева». Теперь команда начинает подготовку к очередной домашней игре. 10 октября «Динамо-Владивосток» примет «Арсенал-2» из Тулы. Соперник входит в топ-6 команд дивизиона, что автоматически означает встречу за «6 очков». Матч пройдет в воскресенье, в 13-00! Ждем вас на «Динамо»! «Динамо-Владивосток» — «Факел-М» (Воронеж) — 3:0 (1:0) Голы: Соломаха, 15 — 1:0, Соломаха, 59 — 2:0, Садыков, 90+ — 3:0. 13 тур. Олимп-Первенство России II дивизиона ФНЛ сезона 2021/2022. 30.09.2021. Владивосток. Стадион «Динамо». 1000. «Динамо-Владивосток»: Крупин, Насадюк, Подпругин, Садыков, Калугин, Винниченко, Коржунов, Пухов, Котов (Смородский, 64), Гордиенко (Чеповский, 86), Соломаха (Гусевский, 73). «Факел-М»: Кортнев, Калинин, Сафронов, Чернавский (Кердод, 74), Павлий, Романов, Неплюев (Стыцко, 74), Кушталов (Поляков, 46), Шестаков (Колесников, 60), Мануковский, Грузнов (Батищев, 85). Предупреждения: Смородский, 82 — Павлий, 41, Грузнов, 53, Калинин, 66, Колесников, 71, Сафронов, 83. Удаления: Смородский, 84 (2ЖК) — Кердод, 88 (КК) Главный судья: Виктор Синяков (Новосибирск).

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