«Динамо-Восток» «погасил» воронежский «Факел-М» со счетом 3:0

«Динамо-Восток» «погасил» воронежский «Факел-М» со счетом 3:0
«Динамо-Восток» «погасил» воронежский «Факел-М» со счетом 3:0
Сегодня, 11:34ПолитикаФото: Динамо-Восток
После уверенной гостевой победы над «Сахалином», приморцам предстоит серия домашних встреч, первой из которых стал поединок против «Факела-М».

Конечно, многие ожидали уверенной победы над аутсайдером, но соперник способен настроиться на матч, сыграть так, как требует тренер и постараться использовать свои козыри.

Игра получилась непростой: «Факел-М» грамотно оборонялся, да и вперед бежал охотно. Все же динамовцы достаточно быстро открыли счет: после хорошего кросса в штрафную площадь, отличился Валерий Соломаха. Преимущество территориальное было у нас большое, но ярких моментов возникало не много.

Во втором тайме «Динамо-Владивосток» продолжило давление на ворота соперника. Успех не заставил себя ждать, забитый вновь мяч на счету Валерия Соломахи.

Концовка получилась богатой на события: сначала две желтых карточки схлопотал Сергей Смородский. Еще через несколько минут нападающий гостей Кердод едва не оторвал ногу Артему Коржунову. Арбитр незамедлительно показал воронежцу красную карточку. И уже в компенсированное время приморцы в очередной раз отлично исполнили стандарт и Булат Садыков, ударом головой после подачи с углового, установил окончательный счет — 3:0.

Отметим, что в составе «Динамо-Владивосток» выступают 11 приморских футболистов, из которых семь приняли участие в этой игре. Ставка на развитие собственных игроков является приоритетом Правительства Приморского края, лично губернатора Олега Кожемяко и генерального партнера команды, АО «Терминал Астафьева».

Теперь команда начинает подготовку к очередной домашней игре.

10 октября «Динамо-Владивосток» примет «Арсенал-2» из Тулы. Соперник входит в топ-6 команд дивизиона, что автоматически означает встречу за «6 очков».

Матч пройдет в воскресенье, в 13-00!

Ждем вас на «Динамо»!

«Динамо-Владивосток» — «Факел-М» (Воронеж) — 3:0 (1:0)

Голы: Соломаха, 15 — 1:0, Соломаха, 59 — 2:0, Садыков, 90+ — 3:0.

13 тур. Олимп-Первенство России II дивизиона ФНЛ сезона 2021/2022.

30.09.2021. Владивосток. Стадион «Динамо». 1000.

«Динамо-Владивосток»: Крупин, Насадюк, Подпругин, Садыков, Калугин, Винниченко, Коржунов, Пухов, Котов (Смородский, 64), Гордиенко (Чеповский, 86), Соломаха (Гусевский, 73).

«Факел-М»: Кортнев, Калинин, Сафронов, Чернавский (Кердод, 74), Павлий, Романов, Неплюев (Стыцко, 74), Кушталов (Поляков, 46), Шестаков (Колесников, 60), Мануковский, Грузнов (Батищев, 85).

Предупреждения: Смородский, 82 — Павлий, 41, Грузнов, 53, Калинин, 66, Колесников, 71, Сафронов, 83.

Удаления: Смородский, 84 (2ЖК) — Кердод, 88 (КК)

Главный судья: Виктор Синяков (Новосибирск).

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
спортПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы