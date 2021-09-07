Достойное детство: Игорь Чемерис решит вопрос занятости ребят в Угловом

Люди обратились к депутату с наказом — решить вопрос с освещением вдоль дороги до станции электрички Геологическая. По словам Игоря Чемериса, работы по улице Шахтёрская, ведущей к станции, уже идут и завершатся до конца текущего года.

Кроме того, как сообщили жители, на территории нет детских садов, куда бы можно было добраться пешком. Школьники также добираются на занятия на школьном автобусе — из двух, что закреплены за школой, на маршрут выходит только один, и тот часто ломается. Этот вопрос депутат намерен обсудить в краевом министерстве образования. Также жители сообщили, что и малышам, и детям постарше, и подросткам негде заниматься. Родители просили депутата помочь оборудовать детскую и спортивную площадки. «Уже запланировано строительство детского сада по улице Березарина, оно начнется в 2022 году. Также в плане и строительство спортивного комплекса в этом районе», — заявил Игорь Чемерис. Кроме того, депутат также сообщил жителям, что в скором времени дорога, ведущая в Артем, будет расширена. Вдоль нее обустроят тротуары, оборудуют ливневки, пешеходные переходы и уличное освещение. Губернатор Приморья поддержал эту инициативу — она основана на совместном обращении главы АГО Вячеслава Квона, председателя Думы Артема Анатолия Баделя и краевых парламентариев, в том числе — депутата Игоря Чемериса.

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