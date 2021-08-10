Проектная работа в депутатов в Приморье

«Стоит отметить, что не все кандидаты в нынешнем избирательном цикле подходят к своей избирательной кампании со всей ответственностью, надеясь на некий административный ресурс. Между тем в современных условиях получить поддержку электората можно лишь благодаря системной работе на округе. При этом данная работа должна строиться на основе неких якорных проектов. Использование подобной технологии со стороны ряда кандидатов уже сейчас обеспечивает им доминирующее положение на территории. Это связано с тем, что люди прекрасно видят, что кандидаты используют не рядовую популистскую риторику, а повестку конкретных дел. У всех эти дела разные, но, тем не менее, кандидаты показывают, что результаты будут уже сейчас, а не после выборов. Более того, при реализации подобных проектов никто не заставляет людей голосовать за того или иного человека, они сами делают выбор. Эта тактика в современной политической ситуации наиболее верная. Люди уже не верят обещаниям, они ждут результата здесь и сейчас», — говорит политолог Павел Наливайко.