Долгожданный ремонт дороги начался на улице Героев Хасана во Владивостоке благодаря Дмитрию Новикову

Программа «Новый город» — это проект комплексного развития бухты Тихая. Его главная особенность — любые решения в рамках программы будут приниматься самими жителями. Так, на протяжении всего августа на улицах Первомайки проходил опрос, в рамках которого местные жители могли рассказать, реализацию каких проектов они считают первостепенной. В итоге, больше всего голосов набрала инициатива строительства спортивного центра с бассейном. Также местные жители активно голосовали за благоустройство дворов, пляжей и формирование комфортной транспортной системы.