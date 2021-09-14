Долгожданный ремонт дороги начался на улице Героев Хасана во Владивостоке благодаря Дмитрию Новикову

В районе Героев Хасана, 6 расположен супермаркет сети «Реми». Из-за того, что автомобилисты постоянно паркуются там и ездят на высоких скоростях, местная дорога находится не в лучшем состоянии.
«Я встретился с Дмитрием Сулеевым, главой сети «Реми», мы обсудили варианты решения этой проблемы. Было принято решение оперативно провести ямочный ремонт, чтобы люди могли ездить по дороге. Дмитрий сдержал своё обещание, техника и рабочие зашли на этот объект. Дорога будет восстановлена от Героев Хасана, 6 до спуска к основной дороге», — сказал Дмитрий Новиков.
Уже в следующем году депутат намерен добиться капитального ремонта придомовой дороги в рамках своей программы «Новый город».
Программа «Новый город» — это проект комплексного развития бухты Тихая. Его главная особенность — любые решения в рамках программы будут приниматься самими жителями. Так, на протяжении всего августа на улицах Первомайки проходил опрос, в рамках которого местные жители могли рассказать, реализацию каких проектов они считают первостепенной. В итоге, больше всего голосов набрала инициатива строительства спортивного центра с бассейном. Также местные жители активно голосовали за благоустройство дворов, пляжей и формирование комфортной транспортной системы.