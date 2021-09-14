Долгожданный ремонт дороги начался на улице Героев Хасана во Владивостоке благодаря Дмитрию Новикову

Долгожданный ремонт дороги начался на улице Героев Хасана во Владивостоке благодаря Дмитрию Новикову
Долгожданный ремонт дороги начался на улице Героев Хасана во Владивостоке благодаря Дмитрию Новикову
Сегодня, 16:51Политика
Долгожданный ремонт дороги стартовал на Героев Хасана, 6. Долгие годы местные жители жаловались на ямы и разбитый асфальт. Решить проблему удалось после вмешательства депутата Законодательного Собрания края Дмитрия Новикова.

В районе Героев Хасана, 6 расположен супермаркет сети «Реми». Из-за того, что автомобилисты постоянно паркуются там и ездят на высоких скоростях, местная дорога находится не в лучшем состоянии.

«Я встретился с Дмитрием Сулеевым, главой сети «Реми», мы обсудили варианты решения этой проблемы. Было принято решение оперативно провести ямочный ремонт, чтобы люди могли ездить по дороге. Дмитрий сдержал своё обещание, техника и рабочие зашли на этот объект. Дорога будет восстановлена от Героев Хасана, 6 до спуска к основной дороге», — сказал Дмитрий Новиков.

Уже в следующем году депутат намерен добиться капитального ремонта придомовой дороги в рамках своей программы «Новый город».

Программа «Новый город» — это проект комплексного развития бухты Тихая. Его главная особенность — любые решения в рамках программы будут приниматься самими жителями. Так, на протяжении всего августа на улицах Первомайки проходил опрос, в рамках которого местные жители могли рассказать, реализацию каких проектов они считают первостепенной. В итоге, больше всего голосов набрала инициатива строительства спортивного центра с бассейном. Также местные жители активно голосовали за благоустройство дворов, пляжей и формирование комфортной транспортной системы.

Сюжеты:
Приморский край
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