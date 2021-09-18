Действия кандидата от КПРФ крайизбирком рассмотрит на рабочей группе

Действия кандидата от КПРФ крайизбирком рассмотрит на рабочей группе

Действия кандидата от КПРФ крайизбирком рассмотрит на рабочей группе

Сегодня, 14:48
Политика
Фото: Золотой рог
Все обстоятельства инцидента в помещении участковой избирательной комиссии № 652 выясняет рабочая группа, созданная краевой избирательной комиссией. А для точной оценки инцидента потребуется время.

Об этом сообщил руководитель рабочей группы центра общественного наблюдения, член Общественной палаты Приморского края Валентин Лабонин.

«В 20 часов, когда было закончено голосование, было зафиксировано агрессивное поведение одного из кандидатов или помощника кандидата, потому что по монитору сложно судить достоверно. Мы стали разбираться. Это 652й избирательный участок. Вчера вечером мы выяснили, что председатель этого УИКа, согласно инструкции, обратился в полицию», — рассказал Лабонин о начале конфликта.

По словам представителя Общественной палаты, ситуация получит правовую оценку. Благодаря непрерывной видеотрансляции и ведению записи всего, что происходит на участках для голосования, получится изучить все детали происшествия.

«Сегодня в краевом избиркоме идет заседание, данной ситуации будет дана правовая оценка», — сообщил Лабонин журналистам на утро после инцидента.

Напомним, вечером 17 сентября Геннадий Шульга зашел в помещение участковой избирательной комиссии № 652. Кандидат от КПРФ пытался провоцировать скандал, в том числе, физически провоцировал председателя УИК. Мешал членам УИК исполнять свои обязанности по переносу бюллетеней в сейф-пакеты, не давал закрыть избирательный участок, голословно обвинял председателя УИК во вбросе.

Отметим, что на участке работали наблюдатели от разных политических объединений, камеры видеонаблюдения. Ни кем нарушения не выявлены. На УИК 652 были вызваны председателем сотрудники полиции, благодаря которым члены УИК смогли завершить работу на участке в первый день голосования. Также председатель УИКа написал заявление в полицию на действия кандидата.

Сюжеты:
Приморский край
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политикавыборы
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