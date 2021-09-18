Действия кандидата от КПРФ крайизбирком рассмотрит на рабочей группе

«В 20 часов, когда было закончено голосование, было зафиксировано агрессивное поведение одного из кандидатов или помощника кандидата, потому что по монитору сложно судить достоверно. Мы стали разбираться. Это 652й избирательный участок. Вчера вечером мы выяснили, что председатель этого УИКа, согласно инструкции, обратился в полицию», — рассказал Лабонин о начале конфликта.