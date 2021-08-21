Кудисов: Дмитрию Лёгкому удалось наладить контакт с руководством края и города

Кудисов: Дмитрию Лёгкому удалось наладить контакт с руководством края и города
Кудисов: Дмитрию Лёгкому удалось наладить контакт с руководством края и города
Сегодня, 12:06ПолитикаФото: Сбербанк
Эффективное сотрудничество Дмитрия Лёгкого с руководством края и города стало залогом его успешной работы на округе. Ему, в отличие оппонентом, эксплуатирующих протестную повестку, удаётся решать реальные проблемы жителей Первомайского района.

На неделе Дмитрий Лёгкий в очередной раз оказался в компании губернатора Олега Кожемяко и мэра Константина Шестакова на мероприятии с сотрудниками «Сбербанка». Встреча Лёгкого с Шестаковым стала четвёртой за последние недели, каждая из них заканчивалась принятием конкретных решений, который пойдут на пользу жителям Чуркина.

Да и с губернатором Лёгкий знаком достаточно тесно. Так, в сотрудничестве с Олегом Кожемяко он готовится к запуску проекта по возведению досугового центра с бассейном.

На мероприятии в «Сбербанке» губернатор вновь напомнил об актуальной для дальневосточной столицы проблеме — точечной застройке. Дмитрий Лёгкий уже давно погружён в эту тему. Так, несколько недель он назад вмешался в ситуацию на Надибаидзе, 1, где девелопер решил возвести «свечку» на территории единственного в округе сквера.

На том же мероприятии Лёгкий вновь обсудил с мэром Шестаковым ситуацию с дорогами в Первомайском районе. В итоге уже в этом году, после ВЭФ, начнётся ремонт ключевой артерии всей Первомайки — дороги, которая начинается с улицы Калинина и идёт до моста через бухту Золотой Рог.

Эксперты обращают внимание, что хорошие отношения с главой города и руководством региона позволяют Лёгкому уже сейчас решать проблемы жителей Первомайского района.

«Тактика Лёгкого по формированию собственного имиджа достаточно проста, но эффективна. Образ политика, который может решать проблемы населения напрямую с органами исполнительной власти, достаточно востребован и результативен. Важно, что данном случае это не голый «пиар», а реальные дела, которых у Лёгкого набралось немало. По сравнению с ним совершенно беспомощными выглядят представители других партий, также работающие в Первомайке. Попытки решить каких-либо проблемы населения превращаются в самый настоящий хайп, ведь возможности действительно помочь людям у них нет», — сказал политолог Андрей Кудисов.

Сюжеты:
Приморский край
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