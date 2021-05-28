В телеграмм-канале «Кандидат Цирлина», который принадлежит приморской журналистке и участнице праймериз «Единой России» Марии Цирлиной сегодня утром появилась запись, в которой она просит помощи в поиске наблюдателей.

Так как журналисту не позволили зарегистрировать людей, которые могли бы контролировать соблюдение законности процедуры праймериз, участница решила пойти другим путем и выставить машины у входа в счетные участки. Как отметила сама Мария Цирлина, до воскресенья необходимо найти 20-30 автомобилей. Участница предварительного голосования подчеркнула, что самый неприятный сюрприз ее ожидал на финишной прямой праймериз. «Мне и моим единомышленникам не дали возможности организовать наблюдение за ходом голосования на участках. Но когда запреты останавливали журналиста в его работе? Мы с друзьями из разных СМИ всё равно решили организовать контроль за голосованием на праймериз „Единой России“ 30 мая. И коль нам не дадут зайти внутрь участков, мы будем стоять рядом с ними. Для этого мы поставим у входа на каждый счетный участок по автомобилю с видеорегистратором, чтоб зафиксировать количество людей, вошедших в участок в день голосования», — написала в своем ТГ-канале Мария Цирлина. По словам журналиста, только в Уссурийске планируется выставить по 2 автомобиля. Однако понятно, что полностью закрыть весь Владивостокский одномандатный избирательный округ. «Понятно, что плюс минус 10-20 человек на участке всё же может не биться. Так бывает и это скорее нормально, где-то кто-то зашёл через другую дверь или проголосовал на дому. Другой вопрос, если на участок пришло 100 человек, а бюллетеней оказалось 300. Такие истории с ссылками на ускоренные видеозаписи с таймкодами мы будем публиковать по итогам в открытом доступе и обращаться в организационный комитет предварительного голосования», — пишет Мария Цирлина. Как отметила кандидат предварительного голосования, таким образом она намерена помочь провести праймериз прозрачнее и конкурентнее. «Друзья, нам по-прежнему не хватает 20-30 машин, чтобы покрыть округ № 62. Если будет желание поучаствовать — пишите мне в социальные сети или по телефону 8(914)348-77-14», — заключает Мария Цирлина. Напомним, что в среду, 26 мая кандидат пыталась подать списки наблюдателей в оргкомитет по организации предварительного голосования «Единой России», однако столкнулась с немотивированным отказом.

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