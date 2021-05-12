В ВДЦ «Океан» проходит смена, посвящённая спорту и творчеству

Фестиваль «Здоровое поколение» пройдёт в рамках спортивной программы. Инструкторы Всероссийского детского центра проведут занятия, на которых ребята улучшат свои навыки по игре в шахматы, в настольный теннис, бадминтон, футбол, волейбол и баскетбол. Кроме того, для участников смены будут организованы мастер-классы по самбо, тхэквондо, кроссфиту, чирлидингу и многим другим видам спорта, а также образовательный курс «Эмоциональный интеллект в спорте».