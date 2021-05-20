Научный центр во Владивостоке создается с замахом на мировые рынки

«Мы делаем ставку на то, что здесь, на острове Русский, рядом с университетом могут появиться высокотехнологичные компании, конкурентные во всем мире не только сегодня, но и послезавтра. Используя свое географическое положение, ИНТЦ „Русский“ станет центром для нашей страны в вопросах продвижения технологий, бизнесов, стартапов и обеспечит выход на капиталы, а также технологии не только стран АТР, но и всего мира. В этом и заключается наша миссия — объединить российские технологии с глобальными рынками для обеспечения отечественного технологического присутствия в центре мирового развития», — доложила полпреду о ходе реализации проекта проректор по перспективным проектам и новой инфраструктуре ДВФУ, гендиректор Фонда развития ИНТЦ «Русский» Елена Харисова.